Los emisarios del PSOE involucran en un audio a Sánchez: "Ha dicho que esto se limpia caiga quien caiga"

Los emisarios del PSOE trasladaron al fiscal Ignacio Stampa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargó una limpieza en pleno auge de las causas que afectan a su entorno más cercano, como la de su mujer o su hermano. "Afortunadamente lo que ha dicho el presidente es: esto se limpia caiga quien caiga", le dijo Javier Pérez Dolset al que fuera fiscal del caso Villarejo.

La conversación se produjo en el marco de un encuentro que propiciaron la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, y el empresario con Stampa. El fiscal accedió a reunirse con ellos porque así se lo propuso Luis del Rivero. Este empresario, que se personó como perjudicado de Villarejo hasta en dos piezas de la macrocausa, intermedió para que Stampa se sentara con ellos. Con todo, el fiscal decidió grabar el encuentro ante las dudas que le suscitaba la naturaleza del mismo.

Del audio de la cita, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende que los emisarios de Ferraz pretendían apoyarle en su lucha contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y quien fuera su jefa y antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Cabe recordar que Stampa los llevó a los tribunales al tener conocimiento que desde la Fiscalía General prolongaron injustificadamente unas diligencias abiertas contra él para que coincidieran con el Consejo Fiscal donde se jugó (y perdió) su futuro como fiscal del caso Villarejo. En ese sentido, Pérez Dolset le trasladó que era una "víctima", pero Stampa dudó de sus intenciones, toda vez que se vendían como personas cercanas a García Ortiz.

"A esto hay que darle la vuelta caiga quien caiga"

Durante el encuentro -y como ya hiciera con otras personas- Diez dejó entrever que era la enviada de Ferraz y que daría parte de la cita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al propio Álvaro García Ortiz, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Aunque en sus explicaciones públicas han negado que estos encuentros estuvieran impulsados desde Ferraz, en este nuevo audio dejan claro que sí. De hecho, la fontanera vuelve a reiterar que es "mano derecha" de Santos Cerdán, en la actualidad en prisión provisional por su implicación directa en el caso Koldo.

"Yo no te voy a mentir. Los tres que estamos en esta mesa de cara al público somos unos apestados y ahora la lucha es que se haga justicia. Por eso ayudo a Leire en todo lo que puedo: le digo: "Oye Leire, es que tu situación hay que revertirla. No solo con Luis, contigo conmigo y con todos los demás…Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta caiga quien caiga y afortunadamente lo que ha dicho el presidente es: Esto se limpia caiga quien caiga", expuso Javier Pérez Dolset.

A lo largo de las tres horas que duró la reunión, Stampa preguntó en varias ocasiones si iban a dar parte de su cita al fiscal general de Estado. "Entonces... Álvaro va a saber que he estado aquí...", se interesó, a lo que su interlocutora respondió de manera afirmativa aunque dando a entender que ella controlaba los tiempos y que lo trasladaría cuando considerase oportuno. Ante ello, el que fuera fiscal del caso Villarejo dejó caer que si se enteraba el máximo representante del Ministerio Fiscal, también lo sabrían terceras personas, pero Díez quitó hierro al asunto asegurando que lo iba a saber "el jefe de Álvaro".

"¿El presidente lo sabe ya?"

"El jefe de Álvaro... ¿Te refieres al ministro o al presidente?", preguntó el fiscal. Pérez Dolset respondió que "ambos" y Leire Díez que "todo el mundo". "Que estoy yo aquí lo sabe Santos Cerdán. ¿El ministro de Justicia también?" incidió Stampa y la fontanera dijo: "Lo sabrá", evidenciando de esta forma que tendría línea directa con Félix Bolaños. Ante ello, Stampa siguió preguntando: "¿El presidente lo sabe ya?", y Díez respondió que, de momento, no. "Da igual. Yo no me quedo con nada. ¿Para qué quiero reunirme contigo y saber todas estas historias si no me sirve para nada?", expuso.

Esta conversación, que supera las tres horas de duración, se adhirió a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el que tanto Díez como Pérez Dolset figuran como investigados por tráfico de influencias. El juez Arturo Zamarriego indaga las maniobras de la fontanera en su intento por evitar que prosperaran en los tribunales las causas que acechan al entorno del presidente del Gobierno. Este medio desveló al respecto que la campaña se impulsó coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez los cuáles, a su vez, se produjeron en paralelo a la apertura de diligencias contra su mujer en un juzgado de Madrid.

La fontanera del PSOE buscaba en sus reuniones trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (que dirige las principales investigaciones contra el entorno de Sánchez) y también del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien representa al Ministerio Público en el la rama del caso Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo. De hecho, durante la reunión con Stampa llegó a decirle que su exjefe era un "kamikaze" por el tratamiento que Anticorrupción otorgaba a Aldama. ""Yo ahora a Luzón lo veo como un kamikaze. No mide, porque lo que ha hecho con Aldama es para decirle... ¿Qué habías bebido ese día? Para que no lo bebamos juntos. Porque lo que ha hecho con Aldama, si no formas parte de ello, no se explica", expuso.