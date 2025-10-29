Moncloa rectifica: habrá saludo de los Reyes a algunos familiares de las víctimas de la dana antes del funeral

Finalmente sí habrá saludo de los Reyes a los familiares de las víctimas de la dana esta tarde según el último programa distribuido a la Prensa sobre el acto de Estado. Moncloa ha rectiticado el blindaje inicial para evitar el encuentro con las autoridades, tal y como había adelantado LA RAZÓN.

La preocupación por la seguridad en un acto tan emotivo y en un momento de máxima sensibilidad política habían disuadido al Ejecutivo de facilitar un encuentro que sí se va a producir. Además, a nadie se le escapa que Pedro Sánchez no sale precisamente bien parado en los últimos tiempos de la interacción directa con la calle y Presidencia del Gobierno, que es la organizadora exclusiva del evento, habría tratado de ahorrarle otra situación claramente adversa. El Palacio de la Zarzuela no tiene voz ni voto y solo puede acatar lo que decide Moncloa.

El Gobierno ha previsto que algunos familiares puedan saludar a los Reyes y al presidente del Gobierno tal y como consta en el nuevo orden del día. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, queda fuera de este grupo de saludo fijado por el protocolo de Moncloa.

Felipe VI y Doña Letizia llegarán a las 17.45 a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde serán recibidos por Sánchez antes de traslasdarse juntos a una sala de espera en "Arquerías", donde saludarán a autoridades. Después pasarán a otra "sala adyacente", donde se encontrarán con representantes de parientes de las víctimas.

De momento se desconoce quiénes serán esos representantes de las familias es este acto que coincide con el primer aniversario de la catástrofe y que arrancará a las seis de la tarde. Desde Moncloa, se había defendido precisamente que habían sido las familias de los fallecidos quienes habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de "garantizarles el mayor respeto".

Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder, de 16 a 17 horas, serán los familiares de las víctimas de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De 16.30 a 17 horas está previsto que lleguen los alcaldes de los municipios afectados por la dana; a partir de las 17 horas, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; y de 17.15 a 17.30 horas, las vicepresidentas y ministras y ministros del Gobierno.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de los Reyes.