Así será la comparecencia de Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: acompañado por Bolaños, podría durar seis horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está citado a comparecer mañana, jueves 30 de octubre, a partir de las 09:00 horas en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. El líder del Ejecutivo, y secretario general del PSOE, acudirá a la Cámara Alta tras haber sido citado por el Partido Popular, después de que hace un par de semanas fuese el propio Feijóo el que confirmase en el Congreso que llamarían a Sánchez a declarar.

Moncloa lleva desde entonces preparando la comparecencia del presidente, pues tiene la obligación de acudir y no puede ausentarse porque la propia Constitución no lo permite. Además, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad durante toda la sesión, que se estima que podría prolongarse durante seis horas.

Sánchez no acudirá solo: habrá representación del Ejecutivo

Sánchez será el segundo presidente del Gobierno en comparecer en una comisión de investigación, después del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Para la ocasión, la comparecencia se realizará en la misma sala en la que se han venido celebrando el resto de interrogatorios, en la Clara Campoamor, la misma en la que también comparecieron el exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.

Pero el presidente Sánchez no acudirá solo al Senado, sino que lo hará junto con una representación del Ejecutivo. Para ello, le arroparán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y el director del Departamento de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos. No obstante, lo cierto es que otros comparecientes han ido acompañados de un abogado.

Podrá durar hasta seis horas

La comparecencia arrancará con la intervención inicial del presidente de la Comisión, Eloy Suárez (PP), y después comenzará la ronda de preguntas de los diferentes portavoces. Cada uno de los siete grupos que componen la Comisión tiene 50 minutos de interrogatorio en el que pueden plantearlo con la fórmula pregunta-respuesta, frente a que originalmente el Reglamento reservaba 30 minutos en comparecencias monográficas como esta.

Si no hay sorpresas, el orden de intervención será de menor a mayor representación en el Senado, por lo que comenzará interrogando al presidente del Gobierno el Grupo Mixto y terminará la ronda el Partido Popular.