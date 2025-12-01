Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, al tiempo que ha solicitado que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá pide que Errejón sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

También solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.

Por su parte, su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".

Cómo comenzó el 'caso Errejón'

En octubre de 2024, el exdiputado, y por entonces portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, publicó un comunicado en la red social X (antes conocida como Twitter) en la que anunció que dejaba la política tras años de "desgaste" físico y mental tras haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona".

Diversos medios de comunicación relacionaron directamente su retirada de la política con las recientes informaciones publicadas que le relacionaban con presuntos casos de agresión sexual a mujeres, algo que poco después se confirmó tras hacerse público que Errejón informó a la formación de Más Madrid de que esos hechos eran ciertos, lo que motivó a Sumar a exigirle el acta de diputado.