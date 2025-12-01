El PNV ganaría las elecciones vascas con 29 escaños, dos más que EH Bildu

El PNV ganaría las elecciones autonómicas si se celebraran ahora con 29 escaños, dos más que los que tiene en este momento, mientras que EH Bildu repetiría su resultado al mantener sus 27 parlamentarios.

Según el último informe elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco sobre previsión de voto, el PSE sería la tercera fuerza política, con 11 representantes (uno menos que ahora), mientras que el PP también perdería un escaño, al obtener 6, Sumar mantendría a su parlamentario y Vox también tendría uno, como ahora.

En porcentaje de votos, el PNV obtendría el 36,3 %, un punto y medio más de lo que logró en los comicios vascos de abril de 2024, lo que implica una ventaja de más de cuatro puntos y medio sobre EH Bildu, que recibiría el 31,7 % de los votos, un retroceso de un punto y medio respecto a 2024.

El PSE-EE se haría con el 13,6 % de los votos válidos emitidos (-0,49 %), el PP lograría el 8,4 % del respaldo (-0,78 %), Vox sería la quinta fuerza con el 3,2 % (1,2 puntos más) y Sumar concitaría el 3 % (-0,31). Al igual que en los anteriores comicios Elkarrekin Podemos quedaría fuera del Parlamento Vasco.

El resultado de esta encuesta deshace el empate a escaños que mantienen desde abril de 2024 los partidos PNV y EH Bildu, cuando ambos obtuvieron 27 asientos, y que confirmó el sociómetro del pasado mes de junio, que vaticinaba a los dos partidos nacionalistas 28 escaños.

Por territorios, el PNV ganaría en Bizkaia, donde se repetirían los resultados de 2024: 11 escaños para los jeltzales, 8 para EH Bildu, 4 para el PSE-EE y 2 para el PP.

En Álava, el PNV arrebataría a EH Bildu la victoria, al lograr 8 parlamentarios, uno más que ahora, y empatar con la formación independentista, que mantendría sus 8 asientos, aunque la encuesta otorga mayor intención de voto a los jeltzales.

El PSE-EE conservaría sus 4 parlamentarios alaveses y el PP lograría 3 (perdería uno), mientras que Vox y Sumar se harían en Álava con su único representante en la Cámara.

En Gipuzkoa, volvería a ganar EH Bildu con 11 escaños -los mismos que en 2024- pero el PNV se le acercaría al hacerse con 10 parlamentarios (uno más), mientras que el PSE-EE lograría 3 (uno menos que en 2024) y el PP repite con uno.

Por su parte, la abstención sería del 39,8 %, prácticamente la misma que en las elecciones del 21 de abril de 2024. Así, la recogida de información para este sondeo se produjo entre el 11 y el 14 de noviembre a través de entrevistas telefónicas a 3.030 personas: 1.315 en Bikaia, 985 en Gipuzkoa y 730 en Álava.

Agencia EFE