El movimiento de Feijóo para reagrupar a la derecha

Los análisis se pierden en conjeturas sobre el significado de la convocatoria de una manifestación el 8 de junio en Madrid por parte de Alberto Núñez Feijóo. Cuando basta tantear un poco los poros por los que respiran en el núcleo duro del partido para llegar a la conclusión de que no hay más misterio que el reto de coger la iniciativa, reforzar su liderazgo y reagrupar al centroderecha, a la base de su voto, porque Vox ya ha dicho que no participará en la convocatoria.

Feijóo no quiere a Santiago Abascal a su lado, pero necesita hacer el equilibrio perfecto: seguir captando voto por el centro, de donde le viene sustancialmente su mejoría actual, pero también mejorar su impacto en el votante de Vox, en el sentido de que se le vea como la única opción segura para desbancar a Pedro Sánchez. Objetivo hercúleo atendiendo a la resistencia que está demostrando Vox en sus apoyos electorales pese a sus crisis orgánicas o sus debilidades territoriales.

Ayer, Génova anunció que la manifestación en Madrid será sin pancartas ni siglas, abierta a todos los ciudadanos. «Con este planteamiento, Feijóo pretende que la concentración no sea un acto de partido, sino un acto de país al que puedan acercarse personas de diferentes ideologías». Es una comunicación inteligente bajo la que subyace la verdadera intención de este movimiento en uno de los momentos más delicados que ha atravesado el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Este 8-J es una apelación de Feijóo a unir a la derecha, bajo su liderazgo y dentro de un esquema de relaciones en el que el gallego quiere empezar a trabajar con más contundencia en el mensaje de que no gobernará en coalición con Vox, pero que esto no implica cerrar la puerta a los pactos puntuales con esta formación, incluidos los presupuestos. Los autonómicos y, por supuesto, también nacionales.

Batalla por el espacio de Vox

Los sondeos no les dejan otra opción a día de hoy. Y sí aprieta en Génova, desde su posición de ventaja, para que se tomen más en serio la batalla por ganar espacio electoral a Vox a fin de que, de las futuras elecciones, salga más débil y esto, a su vez, permita al PP tener un Gobierno en solitario con más solvencia.

En ese sentido, según ha confirmado este medio en el equipo que trabaja en la elaboración de la ponencia política, los populares afrontan su Congreso Nacional con la intención de que de ahí salga un mensaje de clara rivalidad con Vox en el terreno de la inmigración y de la seguridad.

Los datos que manejan son rotundos. El discurso contundente contra la migración ilegal gana cada vez más apoyos, incluso entre el votante de centro y en la izquierda.

La política migratoria

Por tanto, la conclusión de los gurús estratégicos de Feijóo es que en estos dos temas deben competir son Vox sin complejos. La UE lleva años intentando articular una política migratoria común para frenar la migración irregular y gestionar mejor las fronteras exteriores. Y su fracaso, y el crecimiento de la extrema derecha, está derivando en un endurecimiento de su postura. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha convertido en un referente para la derecha europea, con un modelo que venden como una combinación de firmeza retórica, externalización del problema y pactos pragmáticos con terceros países.

En otro orden de cosas, si en la migración o la seguridad competirán con Vox, en los temas sociales, en la igualdad, o incluso en la Memoria Democrática, el PP quiere salir de su congreso marcando claras diferencias con lo que representa el modelo de Santiago Abascal.

La convocatoria del 8-J y el duro discurso con el que el Feijóo acompañó el anuncio de esta iniciativa, han llamado la atención dentro del PP, especialmente entre las voces más moderadas. Pero esta es otra de las claves del cónclave de junio: el equipo que está en la estrategia pretende que también sea una oportunidad para quitarse clichés, como el de que Feijóo está tutelado por Rajoy o por Aznar. «La unidad no va ligada a repetir los errores que se han cometido en el pasado. Y la alternativa de gobierno de Feijóo no puede ser ni siquiera la continuidad de lo que se hizo en el pasado, porque nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta».