Feijóo ofrece a los socios de Sánchez una moción de censura: "Si no lo hacen, les arrastrará"

"Democracia o mafia". El presidente del PP da a elegir a los socios de Pedro Sánchez en un momento en el que la cascada de audios que demuestran las cloacas del PSOE comienza a generar malestar entre los principales partidos que sustentan al PSOE en Moncloa. Muy contundente, Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que no se peude "ignorar" el estado de "putrefacción" al que somete el Ejecutivo y de que "la degradación es total" ante la gravedad de los audios que muestran como la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, maniobraba supuestamente para desacreditar a la UCO.

Es por eso que Feijóo vuelve a ofrecer a los socios presentar una moción de censura contra el Gobierno para no normalizar una "España decadente, de escándalos y de corrupción". El líder popular deja la pelota en la mano de los socios que sostienen al Ejecutivo en Moncloa. "Cloacas o decencia", "Democracia o mafia", ha comparado. Así les ha llamado a elegir a los principales aliados como PNV, Junts, ERC o Sumar y Podemos, con el objetivo de que se retraten. Y para ello, Feijóo ha elevado la presión al denunciar que se mire donde se mire "Sánchez está rodeado de corrupción".

La moción, en manos de los socios

No es la primera vez que Feijóo llama a una moción de censura, pero es consciente de que no contará con los votos porque duda de que los principales aliados estén dispuestos a echar a Sánchez. De esta manera, el principal partido de la oposición busca más bien retratarles que encontrar una respuesta afirmativa entre los socios. "La moción no depende de mi voluntad, sino de quienes le dan soporte, si quieren acabar con esto, el PP sigue dispuesto, sino, les arrastrará", ha avisado. El líder popular ha llamado así a la acción de los aliados en un momento en el que, según ha defendido, la gravedad de los hechos "trasciende a cualquier ideología o coyuntura".

El presidente popular ha recordado que hace siete años, una moción de censura contra la corrupción acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. Y, a su juicio, si los socios de Sánchez fuesen "consecuentes", ahora deberían "hacer lo mismo". "Si no (la apoyan), les arrastrará (la corrupción)".

Feijóo, busca canalizar el malestar social que existe con las cloacas socialistas y es por eso que ha anunciado una "gran manifestación" para el próximo 8 de junio contra el Gobierno. Feijóo ha apelado a la ciudadanía a mostrar su oposición a Sánchez, consciente de que él no convocará elecciones anticipadas. " Si sigue negándose a convocar elecciones, podrán hacerlo en la calle, el 8 de junio en Madrid. Llamo a todos los españoles, que quieran evidenciar su rechazo a un gobierno que ataca a jueces, a los fiscales...". "La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando de ella salga Sánchez", ha avisado.

Feijóo ha dibujado un escenario de caos total ante el fango socialista que está aflorando. "Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego", ha advertido. "El partido, el Gobierno y la familia más directa del actual presidente del Gobierno están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas", ha denunciado.