Un guardia civil frena a un hombre que intentó matarle con un cuchillo

Salvar la vida de alguien que ha intentado acabar con la tuya. Esta circunstancia paradójica la vivió este viernes un agentes de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) que frenó a un violento individuo que había agredido a dos personas. Este sujeto intentó acuchillar en varias ocasiones al funcionario pero se topó con el chaleco antibalas. "Si no me detienen acaban con mi vida los otros", llegó a declarar en sede judicial, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Esto momentos de tensión se vivieron el 12 de septiembre en la avenida Castilla-La Manca de la localidad de Illescas (Toledo). Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta este punto tras recibir un aviso de una reyerta con heridos en la entrada al municipio. Cuando llegaron había un grupo de tres personas haciendo gestos. También se encontraban dos heridos con sangre: uno en la cara y otro en el brazo izquierdo.

El agresor era una persona de negro que tenía también heridas en la cara. Portaba guantes grises y un cuchillo en la mano derecha. Arremetía contra las personas que habían reclamado la presencia policial. Cuando los agentes bajaron del vehículo, este sujeto intentó apuñalarlo.

Sin embargo, la destreza del guardia civil permitió agarrar su brazo armado, derribarle y tirarle al suelo. Mientras, este individuo no cesaba en su intento de forma reiterada de apuñalar al funcionario por debajo del chaleco en varias ocasiones. El agente no resultó herido gracias al chaleco y también al cinturón donde se frenó las acometidas de este hombre.

Tenía una hoja entera de unos 25 centímetros completamente afilada y de sierra. Precisamente, llevaba guantes para evitar ser cortado mientras usaba el arma y así poder provocar el mayor daño posible y dificultar extremadamente el ser desarmado.

El guardia civil evitó su linchamiento

Se resistió de forma activa a su detención. El atacante pateó y golpeó con la mano libre al agente que se encontraba sobre él frenando su actitud para detenerle. Las tres personas que requirieron a los funcionarios intentaron arremeter contra el hombre que estaba retenido por el guardia civil. Precisamente, este agentes que había luchado para salvar su vida tuvo que evitar que lincharan a este individuo que había intentado matarle.

Prisión provisional para cuatro detenidos por herir a agentes de la Guardia Civil en Valmojado (Toledo) Europa Press

En esos momentos de tensión se escuchó un grito: "Soy compañero, voy a ayudaros". Y es que en la zona había un agentes de la Policía Municipal de Madrid que colaboró con el guardia civil para inmovilizar a este individuo y conseguir desarmarle. Tuvieron que pedir refuerzos urgentes para garantizar la seguridad de este sujeto violento.

Este hombre pasó a disposición judicial y declaró que su intención era "matar" a los dos hombres a los que hirió por disputas anteriores. "Acuchillé al guardia civil porque se interpuso en mi objetivo". De la misma forma agradeció la intervención del agente y reconoció que le había salvado la vida. Después de escuchar su testimonio, ingresó en prisión provisional.