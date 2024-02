Nuevo plante a Interior: "El desprecio de Marlaska a los policías roza el insulto"

Hace apenas una semana, distintas organizaciones sindicales de la Policía anunciaban un plante a Interior. ¿El motivo? Las reiteradas "mentiras" del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska. Desde la Confederación Nacional de Policía (CEP) hicieron un llamamiento al resto de sindicatos, en concreto a los que ostentan mayor número de representantes en el Consejo de Policía, para declarar un conflicto colectivo, ya que el desprecio del ministro a los policías "roza el insulto".

Ante la falta de una respuesta en firme del resto de organizaciones, la CEP ha decidido no acudir este lunes a la mesa de negociación sobre la jornada laboral en la Policía Nacional. Sus dos vocales no asistirán a la reunión, así como tampoco lo hará el del sindicato EYA. Una decisión que llega tras comprobar que por parte del Ejecutivo "no hay intención alguna de afrontar cambios" que mejoren la situación de todas las unidades y especialidades, limitándose a los tumos rotatorios (donde se llegó a proponer el 3x3) y sin ni un solo euro sobre la mesa para mejorar la cuantía mensual de la turnicidad.

"No podemos blanquear, con nuestra presencia en esa mesa, a una Administración que no ofrece nada", denuncian desde la CEP. Así, explican que mientras la inversión en Acción Social llegaba antes a los 42,5 millones, ahora el presupuesto apenas supera los 11,1 millones de euros. O lo que es lo mismo, 123 euros al año por compañero. "Mientras dan limosnas a los policías, siguen inyectando dinero en los Mossos d'Esquadra", matizan.

Y es que, a su juicio, "sería escandaloso seguir actuando como si nada ocurriera", por lo que se muestran tajantes: "O Interior pone sobre la mesa más dinero para dignificar la profesión policial, como anunciar al menos 50 millones de euros para Acción Social, o no podemos seguir participando en reuniones". De esta forma, muestran su hartazgo ante el sinfín de reuniones que han terminado del mismo modo, sin avance alguno.

Pensiones bajas y jubilación digna

La jubilación digna es uno de los principales escollos en las negociaciones, pese a que en el último Consejo de Policía, Grande-Marlaska manifestó que en esta legislatura, uno de sus objetivos es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tengan una jubilación como profesión de riesgo", como tienen ya otras Policías españolas. Es más, según fuentes policiales, insistió en que esta medida "está por encima de cualquier punto o reivindicación" de las tratadas en el Consejo.

En este sentido, desde la CEP ofrecen una serie de datos. Entre 2018 y 2022 se jubilaron 8.392 agentes, a la edad de 65 años (cifra que se aproxima a los 10.000, con los datos de 2023). Por otra parte, en esos mismos cinco años, otros 512 lo han hecho de manera voluntaria, a los 60 años. Y todos ellos, según apuntan desde este sindicato, "se han dado cuenta de algo que algún día sufriremos los demás: después de dar una vida por la Policía Nacional y por España, tu pensión es insultantemente baja".

Un problema que se agrava para aquellos policías que cotizan en el Régimen Especial de Clases Pasivas. Éstos recibirán una cantidad menor que aquellos que ingresaron en ambos cuerpos con posterioridad a 2011 y se acogen al régimen general de la Seguridad Social. Para entendernos, y a modo de ejemplo, aquellos agentes acogidos al anticuado método de Clases Pasivas, 15 años de servicio significan únicamente el 26,92% del importe de la pensión resultante; mientras que en el caso de los acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, esos mismos 15 años suponen un 50% de la pensión.

"Lo que no podemos permitir es que el ministro del Interior venga al Pleno del Consejo de Policía, diga que van a hacer algo con esto, no concrete nada más y se marche. Suena a lo de siempre: palabras vacías de alguien que no tiene un proyecto, una hoja de ruta para que los policías jubilados reciban de su cuerpo sólo dos cosas: respeto y dignidad", concluyen.