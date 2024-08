Ofensiva del PP en el Congreso por el "despacho" de Begoña Gómez en La Moncloa

El Partido Popular no va a cesar en su "marcaje" a Pedro Sánchez y tampoco va a pasar por alto ninguno de los flancos abiertos ante la corrupción que le acecha al PSOE, al Ejecutivo e incluso a la familia del presidente. Por ello, incide en sus preguntas ante el silencio del jefe del Ejecutivo. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo tiene en su lista de comparecientes a la comisión de investigación del "caso Koldo" a Sánchez aunque aún no ha concretado el día en que el será citado sin embargo no han llamado a dicha comisión a Begoña Gómez. En el PP insisten que de quien quieren las explicaciones es de quien es la responsabilidad política, de Pedro Sánchez y aseguran que aún tiene quince días en La Mareta para reflexionar y en septiembre dar las explicaciones que le reclaman.

El Grupo Popular en el Congreso también busca acorralar al Gobierno por los «negocios» y el «despacho» de Begoña Gómez.

Por ello, registraron a finales de julio en la Cámara Baja una batería de preguntas para que el Ejecutivo responda por escrito.

En concreto, los populares quieren saber qué opinión le merece al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños el hecho de que Begoña Gómez haya declarado en sede judicial que «Moncloa es su lugar de trabajo».

También interpelan a Bolaños a quien solicitan respuesta sobre «si es habitual que personas ajenas a la relación de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes «trabajen» en dependencias del Gobierno de España. Asimismo, piden respuesta sobre, en el caso de que así sea, «qué personas y con qué funciones tiene asignadas Begoña Gómez con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o si alguna de estas personas tiene relación directa con la cátedra de Transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid».