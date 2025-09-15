Pablo Iglesias e Irene Montero utilizan a miembros de Bukaneros para su seguridad

La imagen de Irene Montero en las protestas propalestinas de la Vuelta a España ha levantado de debajo de la alfombra una circunstancia particular. Las eurodiputada de Podemos y su marido Pablo Iglesias tienen en su círculo de seguridad a varios miembros de los Bukaneros, los hinchas del Rayo Vallecano, según informan fuentes de su entorno a LA RAZÓN.

Esta circunstancia que no se ha hecho pública hasta ahora se viene desarrollando desde hace varios años. El 'Pirrakas', uno de los históricos líderes de los ultras vallecanos, estuvo durante mucho tiempo protegiendo la seguridad del líder de Podemos.

Según ha podido saber LA RAZÓN, otros miembros de los bukaneros también han hecho funciones de chófer para Irene Montero y Pablo Iglesias. Una circunstancia que no gusta mucho en el sino de la hinchada que se considera apolítica. Estos "dobles empleos" han generado un cisma entre los ultras rayistas que no están conformes con la decisión de sus compañeros.

Madrid recibe la etapa final de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas propalestinas Jesús Hellín Europa Press

Este equipo de escoltas es totalmente independiente del oficial. Y es que Irene Montero mantiene unos escoltas por su condición de europarlamenta. De ahí la polémica que ha surgido de las imágenes de ellas en las protestas propalestinas donde parece que increpa a los policías nacionales. Los compañeros de estos funcionarios son los encargados de defenderla.

Montero con un abogado

Otro de los rostros conocidos que acompañaban a la mujer de Iglesias en Madrid era Erlantz Ibarrondo. Este hombre es líder de los escoltas de Podemos y abogado habitual de la extrema izquierda, según ha informado Vozpópuli.

Entre sus casos más famosos se encuentra la defensa de Alfon en Rodea al Congreso en 2012 y también ayudó a la familia de Jimmy, el ultra del Deportivo que fue asesinado en un enfrentamiento con el Frente Atlético.

Otro de los rostros conocidos que estuvieron al lado de Irene Montero era el de un joven que dice ser miembro de los Bukaneros pero que en realidad no pertenece al grupo vallecano. Este chico saltó a la fama porque presuntamente agredió a un periodista durante un acto de Podemos.