Page considera "muy difícil" que Sánchez no convoque elecciones anticipadas antes del próximo año: "Va a ser muy complicado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado esta mañana "muy, muy, muy difícil" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agote la Legislatura. "El año que viene va a ser muy complicado que no haya adelanto electoral en España", ha argumentado.

Así lo ha espetado durante una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', en la que ha explicado a Jorge Bustos que el actual mandato se corresponde más bien con "un laberinto sin salida" en el que el Gobierno lleva "mucho tiempo".

En este sentido, y ante un hipotético adelanto electoral, el socialista ha reflexionado sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez sea el candidato a revalidar su mandato a la presidencia del Gobierno, matizando que así será "salvo que se produzca alguna noticia" que a día de hoy se desconozca y que "obligue a apartarlo".

"Si no fuera Sánchez, muchísima gente pensaría que es que no va porque no puede o porque no quiere arriesgar o porque no quiere rendir cuentas", ha reflexionado junto a Bustos.

No pone la mano en el fuego por que la financiación ilegal en el PSOE

Por su parte, el barón socialista ha sido contundente al referirse a si podría existir o no una presunta finaciación ilegal en el PSOE. "No lo sé", ha explicado. "Yo personalmente pienso que no ha habido financiación ilegal, aunque percibo lo contrario", ha rematado.

En este sentido, ha matizado que una cosa es lo que él crea y "otra bien distinta" lo que se esté percibiendo, aunque ha matizado que puede que no exista esa financiación irregular y que lo que sí haya sea que los investigados hayan llevado a cabo alguna práctica ilegal en el ejercicio de sus funciones políticas.