Page reta a Sánchez: "Con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, no ha tenido reparos en plantarse ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dar rienda suelta a un discurso contra los independentistas y su búsqueda reiterada de privilegios. Y ha ido un paso más allá para atacar a aquellos independentistas que "en algún momento han utilizado una pistola: con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina".

Se refería así Page a la inclusión de miembros de la banda terrorista en la listas electorales de Bildu, algo de lo que el presidente del Gobierno de España, sin embargo, evitó hablar en todo momento durante el mitin que tuvo lugar este domingo en esta localidad ciudadrealeña y que congregó a más de mil personas en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

En este sentido, señaló que “yo siempre he estado en contra de quienes buscan privilegios y siempre levantaré la voz contra los independentistas porque no quieren otra cosa que los suyos propios… No implico a nadie en mis opiniones y apelo a mi libertad de conciencia, pero con más motivo, con los de las pistolas, ni a la vuelta de la esquina”.

Emiliano García-Page indicó que “lo que es bueno para Castilla-La Mancha es bueno para España y lo que es bueno para España es bueno para Castilla-La Mancha, cosa que no pueden decir, en cambio, otras regiones”. Por ello, en esta línea, insistió en que “yo he puesto, pongo y pondré siempre en todo momento los intereses de Castilla-La Mancha por delante de los de mi partido y los de todos los partidos juntos”.

“Castilla-La Mancha es un ejemplo magnífico de lo que se pretendía con el estado de las autonomías en 1978, que no era otra cosa que conseguir la igualdad entre todos los españoles. Por eso, no seremos más que nadie, pero tampoco seremos menos que nadie”, señaló.

Ante un auditorio que le aclamó con gritos de “¡presidente, presidente!”, Page pidió perdón “por hablar de las cosas de comer, pero tengo que defender mi tierra y, por ejemplo, sería muy importante que las comunicaciones entre el Este y el Oeste de la Península Ibérica pasaran por Puertollano y Almadén”, localidad a la que luego acudió por la tarde.

Page tampoco eludió el agua a la hora de hablar de los intereses de Castilla-La Mancha, diciendo y asegurando que “aquí, Pedro, en esta región siempre pedimos agua”. Indicó además que “lo que se vota en estas elecciones son la gestión de la educación, la sanidad y la dependencia y nosotros hemos encabezado todos los ránking en este sentido”.

Abrazo frío

Se trataba de la primera ocasión en que coincidían desde el pasado mes de septiembre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page. “No estoy dispuesto a que nadie me dé lecciones porque sé perfectamente de qué partido soy y llevo toda la vida ganando al Partido Popular”, recalcó.

Todo ello en un ambiente lleno de militantes socialistas que también aplaudieron y aclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que se dio un frío abrazo a la hora de cederle la palabra en el estrado. La última vez que coincidieron fue en otro acto de partido en Toledo, a mediados del mes de septiembre.

“Yo no quiero gobernar sólo para un 51 por ciento de la gente y tener en contra al otro cuarenta y nueve… Yo quiero ser el presidente de todos, de los que me voten y de los que no”, matizó Page.

Se refirió también a Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno y ex alcaldesa de Puertollano, para quien tuvo unas palabras muy cariñosas. “Isabel es una crack”, afirmó después de que ella hubiese intervenido.

Puertollano es uno de los pocos ayuntamientos de España que siempre han estado gobernados por el PSOE desde las primeras elecciones democráticas. Ha afrontado un duro proceso de reajuste y reindustrialización tras la crisis del carbón. La localidad minera se ha reconvertido ahora en la capital de hidrógeno verde, algo a lo que también Page se refirió en su mitin para pedirle apoyo al presidente del Gobierno.

“Mientras que otros pusieron impuestos al sol para frenar el desarrollo de las renovables, nosotros en cambio las impulsamos desde el primer momento y ahora con los fondos europeos, también se abre una ocasión brillante para Puertollano”, sentenció.