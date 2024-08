Pedro Rollán: «Apelo a que el TC deje a un lado cualquier inclinación política»

Se cumple un año desde que Pedro Rollán, (1969) ostentara la presidencia del Senado en un momento en el que los populares ejercen el poder que le dieron las urnas el 23J ya que ostentan la mayoría absoluta.

¿Qué balance hace de este primer año al frente del Senado?

Un balance positivo, no solo porque se hayan celebrado cuarenta plenos sino porque he podido visitar varias comunidades en el ejercicio de mis funciones. En septiembre, iré también a Ceuta. Además, se ha mantenido un número importante de reuniones y encuentros con 18 embajadores, 13 de ellos de la UE. Y, para mí, fue muy emotiva la reunión que mantuve con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Esas son algunas de las cuestiones que han guiado mi quehacer diario como presidente del Senado además de garantizar que cada grupo parlamentario disponga de las herramientas para establecer el debate político, alcanzar acuerdos cuando los puntos de coincidencia lo permiten.

¿Cuál ha sido su principal reto?

Sin ningún lugar a dudas el que haya podido tener lugar un despertar y fortalecer la comisión general de comunidades autónomas, una comisión que está haciendo un trabajo extraordinario en el que se ha podido ver la presencia del grueso de los presidentes del PP donde también vino Pere Aragonés, entonces presidente de la Generalitat para plasmar los principios de igualdad que ellos consideran oportunos y que, además, son necesarios, donde la cohesión y la igualdad de los territorios y las personas han sido la seña de identidad que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado.

¿Cómo se lleva con la Francina Armengol?

En el ámbito personal, reconozco que tengo buena relación con la presidenta del Congreso, lo cual no me impidió enviarle misivas cuando he considerado que se cercenaban las capacidades que le corresponde a la Cámara Alta.

Se han enviado 12 proposiciones al Congreso y la Mesa las bloquea. ¿Ha hablado con Armengol para evitar ese ninguneo de la Cámara Baja a la Alta?

No solo he hablado, sino que también se lo he plasmado por escrito. Del mismo modo que la Constitución tiene regulado en función del tipo de iniciativa exigiendo la tramitación con carácter ordinario o, en su defecto, por procedimiento de urgencia, cuando la iniciativa legislativa emana del Gobierno o del Congreso de los Diputados, los tiempos están reglados; la Carta Magna no lo señala así cuando la iniciativa emana desde el Senado. No es de recibo que muchas iniciativas legislativas aprobadas en el Senado y remitidas al Congreso, para su aprobación definitiva, duerman en el sueño de los justos. Cuando se pretende legislar y hacerlo bien, se hace para mejorar las condiciones de determinados colectivos y, cuando se impide que se culmine una tramitación parlamentaria, no solo se pone palos en las ruedas a la función legislativa del Senado, sino que se está torpedeando las oportunidades de personas y colectivos.

¿Qué responde la presidenta del Congreso a esas misivas?

Hasta ahora la respuesta ha sido la misma que en la tramitación de las iniciativas parlamentarias, la callada por respuesta. Remiten la responsabilidad a las respectivas comisiones donde el bloque de investidura del presidente del Gobierno se mantiene férreo e impide que siga adelante y culminen las iniciativas legislativas. Podrían ser aprobadas o no, pero si no fueran aprobadas, se necesitaría que los grupos parlamentarias tuvieran que retratarse impidiendo garantías a colectivos que las necesitan. Y es que eso podría provocar algún tipo de deterioro electoral, por ello deciden dejarlas en el cajón.

¿Se puede remediar el hecho de que se haya hurtado al Senado de esa capacidad de veto?

Me atrevo a decir que se ha hurtado temporalmente, porque nos cabe posibilidad de interponer ese recurso ante el TC, por el procedimiento en el que se ha llevado a cabo. Hay once o doce sentencias del TC que han tumbado iniciativas cuando se han modificado leyes mediante la fórmula de una enmienda incongruente. Me explicaré. Estamos hablando de una iniciativa legislativa que tiene que ver con garantizar la representatividad de las mujeres en órganos de decisión, por ejemplo, de las empresas, la ley de paridad. Mediante una enmienda absolutamente incongruente con el espíritu de la ley propuesta se hurta al Senado la opción de votar el techo de gasto de los PGE. Me consta que ya los servicios jurídicos de la Cámara están trabajando en la elaboración de esta reclamación ante el TC en el que esperamos, deseamos y confiamos que se siga la doctrina de las once o doce sentencias que ya el TC ha señalado. Confiamos en poder tumbarla y que el Senado se manifieste también en la tramitación presupuestaria en los mismos términos en los que lo ha estado haciendo a lo largo de la última década.

¿Por qué el conflicto de atribuciones de la Ley de Amnistía se quedó a mitad de camino? Alegaron que quedó en suspenso. ¿Se puede reactivar?

Esa fue otra utilización impropia del Congreso. Nosotros lo que planteamos fue que quien aprobó la iniciativa en primera instancia, el Pleno del Congreso, fuera el que se pronunciara acerca de una reconsideración. En la comisión de justicia hubo un informe muy crítico de la Ley de Amnistía y ese informe se vio reforzado con otros que se elaboraron desde la comisión de comunidades autónomas, desde la propia secretaría general del Senado y también desde la comisión conjunta de constitucional y justicia. Con todos estos informes con los que se podía solicitar una mejor opinión, era por lo que solicitábamos al Congreso que reconsiderara su opinión. Pero, se hurtó la capacidad al Pleno, que fue quien lo aprobó, y quien tendría que someterlo a reconsideración porque la Mesa del Congreso, que no tiene atribuciones ni capacidad para ello, fue la que bloqueó dar traslado al Pleno de la Cámara Baja. Esta pérdida de tiempo nos dejó sin margen de maniobra para poder plantear eso a lo que hacía referencia en su pregunta –el conflicto de atribuciones–. Ya no se puede reactivar porque ha transcurrido un tiempo que no permite tal circunstancia. Lo que cabría sería un recurso de inconstitucionalidad que es otro instrumento distinto.

¿Usted tiene confianza en el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional ha sido siempre un órgano de extraordinario respeto conformado por profesionales de reconocido prestigio. Es cierto que, algunas de las decisiones que ha adoptado recientemente el Alto Tribunal han sido ampliamente cuestionadas, como haberse constituido en una nueva instancia que corrige las sentencias del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo lo que hago como presidente del Senado, es apelar a cada una de las mujeres y hombres que conforman cualquier institución, en este caso el TC, para que sus decisiones estén basadas en el interés general, en el interés de España. Y que se deje en un segundo plano, si es que en algún momento ha tenido lugar, cualquier tipo de inclinación, recomendación o comentario que hubiera podido llegar desde cualquier formación política. Un dirigente del PSOE ya adelantó la decisión del Constitucional en los ERE y ahora el ministro de Transportes, Óscar Puente, adelanta otra decisión del Tribunal Constitucional. Flaco favor se hace a la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones, cada día se lo ponen más difícil.

Sánchez ha acudido solo una vez a una sesión de control algo que no ocurrió con Rajoy o Zapatero. ¿Contemplan alguna medida para evitar ese escenario?

El Senado lo que puede hacer es solicitar la presencia del presidente del Gobierno, pero es él el que tiene la atribución para acudir o para no acudir, salvo que estuviese llamado a comparecer a una comisión de investigación, que ahí sí tendría la obligación de asistir. No solo el presidente creo que no está teniendo el compromiso que debería tener con una de las dos Cámaras de representación. En lo que se refiere a la soberanía nacional, lo dice la Constitución, cuando hace referencia a que en las Cortes reside la soberanía, que es tanto el Congreso como el Senado. Además, la Cámara Alta tiene ese marcado carácter territorial. Lamento declaraciones de ministros como Félix Bolaños, y no ha valorado las capacidades y atribuciones del propio Senado.

La comisión de investigación del «caso Koldo» de momento no ha citado ni a Sánchez ni tampoco a su esposa, Begoña Gómez. ¿Por qué no se la puede llamar?

Se puede citar a cualquier español, cosa distinta es que eso lo tiene que citar la propia Mesa de la comisión de investigación. Eso no me compete a mí como presidente del Senado. Nos compete constituir las comisiones como la del «caso Koldo» o la de Tezanos y son las comisiones quienes deciden a quiénes citan. De ser convocada, cualquier persona estaría obligada a comparecer.

Este último año se ha producido un movimiento de los letrados del Congreso al Senado. ¿Entiende el porqué todos quieren ir a la Cámara Alta?

Yo lo que tengo que reconocer es el trabajo y la profesionalidad de todos y cada uno de los trabajadores del Senado desde ujieres, restauración, seguridad, biblioteca... Y, desde luego, quienes han cobrado una relevancia muy importante han sido los letrados de Cortes Generales. Aprovecho para agradecer a Cavero, que nos facilitó el arranque de legislatura y luego, tuvo la decisión de dar un paso al lado lo que trajo el nombramiento de una nueva secretaria general, Sara Siera. Estoy muy agradecido a su trabajo, a su profesionalidad, como a toda la estructura dentro de su autonomía. Que letrados y letradas del Congreso tengan a bien incorporarse al Senado a mí, personalmente, me reconforta.

¿Qué puede hacer el Senado ante la nueva cesión al independentismo con el «cupo catalán»?

Tenemos que analizar con detenimiento cuál es ahora la tramitación de esta iniciativa porque, desde luego, respeto y creo que es importante trabajar por la igualdad de todos y cada uno de los españoles, independientemente de si están en el sur, el norte, en costa o afectado por la despoblación. Por lo tanto, y teniendo en cuenta, que hay un reparto de escaños que los españoles eligieron el 23J, el grupo mayoritario de las Cámaras, que es el PP en ambas. Imagino que el PP hará todo lo que esté en su mano para impedir que se rompa el principio de igualdad y de solidaridad que es lo que nos ha permitido como nación ir combatiendo las desigualdades y generando oportunidades donde antes había desesperación.

¿Cómo valora la nueva fuga de Carles Puigdemont?

Es surrealista. Hace unos días, el hijo de un compañero, un adolescente decía: «Si hay un señor que anuncia que va a ir a un sitio para hablar, donde le van a montar un escenario, y hay un atril, y junto al atril, un micrófono. ¿No habrías mandado un policía de paisano por allí?». Ha sido un auténtico bochorno. Han ridiculizado y obstaculizado un mandato del Tribunal Supremo ante una orden de detención y puesta a disposición de la justicia. Estas cosas que ocurren últimamente en España van mucho más allá de nuestras fronteras y tienen mucho eco en la prensa internacional. Estas situaciones grotescas dejan en muy mal lugar a España cuando en España hay magníficos profesionales y policías y componentes de los servicios de inteligencia y de la judicatura. Ojalá, más pronto que tarde, dejemos atrás esta etapa que está siendo absolutamente estéril para dar paso a una nueva. Lo que estamos viviendo no lo habíamos conocido nunca y cada día lo nuevo supera lo anterior. Ya la huida de Carles Puigdemont fue surrealista. Que ahora, un preso de la justicia entre y salga con la impunidad con la que lo está haciendo... Ni España, ni sus instituciones, ni tampoco los españoles merecen tal bochorno.

Se ha dicho mucho que el Senado es la Cámara de oposición al Gobierno. ¿En algún momento ha recibido presiones?

No, nunca he recibido ningún tipo de presión ni en esta legislatura ni en ninguna otra y quienes dicen o insinúan que el Senado se ha constituido como un muro o dique, son los que, en su momento, en las primeras horas ya adelantaron que iban a levantar un muro. El resultado del reparto de responsabilidad de escaños que existen en el Senado es fruto de la libertad de voto que tuvieron los españoles en las elecciones del 23J.

¿Hay margen para la reforma del Senado?

Visto como se está desarrollando la legislatura, me atrevo calificar como casi un milagro que se diera la circunstancia poder modificar el artículo 49 de la Constitución para retirar la expresión de disminuido. Para ello sería necesario un grandísimo acuerdo y lamentablemente creo que no se dan las circunstancias para que eso tenga lugar.

¿Esperan a Pedro Sánchez para septiembre?

Eso tendría que preguntárselo a Pedro Sánchez.