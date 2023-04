Picardo se muestra "optimista" ante el futuro acuerdo con la UE tras el Brexit

Es uno de los últimos escollos por resolver relacionados con la salida de Reino Unido de la Unión Europea: el encaje de Gibraltar. Hasta el momento se han celebrado 13 rondas de negociación en Bruselas, sin embargo, el acuerdo continúa en stand by a la espera del visto bueno de la Comisión Europea y la aprobación de España, que tiene la última palabra en el futuro tratado. Esta mañana en el marco del III Congreso Nacional de la Sociedad Civil, Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha asegurado que "es optimista".

Tras recordar que el 96% de los gibraltareños votó a favor de la permanencia en Europaen el referéndum del Brexit y reiterar que la salida de Reino Unido de la UE fue "una malísima" decisión, ha subrayado que el futuro acuerdo traerá "un futuro mejor para Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

En su opinión, la desaparición de La Verja está más cerca que nunca y supondría la libre circulación de personas y mercancías, de facto, el diseño de una especie de acuerdo Schengen ad hoc. "Gibraltar cuando era parte de la UE no era miembro del espacio Schengen y no aplicaba el libre movimiento de bienes y mercancías, mientras que lo que es público que estamos intentado concretar es un acuerdo que nos dé ese fluidez de inmigración entre Gibraltar y la UE, que es un de facto Schengen, y que haya libertad de movimiento de bienes también para que eso se regule y no haya un problema en La Verja". En este sentido, durante su intervención en este foro, Picardo ha subrayado que Gibraltar no ha salido nunca de Europa y que está dispuesta a mantener la mejor cooperación con España y la UE.