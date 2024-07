Pleno del Congreso, en directo: última hora de los Presupuestos, reforma del CGPJ, Ley de Inmigración y decreto anticrisis

Los nacionalistas vascos han sido los que más claro han dicho lo que les parece la polémica que rodea a las actividades profesionales de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cuidando también sus matices. Todo lo que han manifestado se resume en que no hay que confundir lo que es admisible en política con el Código Penal, porque hay comportamientos que, aunque no sean delictivos, no son aceptables y deben pensarse bien antes de hacerlos.

Así explica Carmen Morodo cómo llega Pedro Sánchez al pleno más importante del año