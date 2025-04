El podcast de Carmen Morodo: "Balas de quita y pon"

Varias conclusiones de las balas de quita y pon de Israel, la primera de ellas. No es verdad que esto sea consecuencia de una negociación ardua entre la vicepresidenta y el presidente del Gobierno. Eso es mentira. La vicepresidenta siempre que ha tenido ocasión y siempre que ha podido, pues ha adoptado una posición muy meliflua en todo lo que tiene que ver con la defensa y el gasto militar.

Lo más importante es conservar el coche oficial. Aquí han sido Maíllo dando la cara y por detrás en esa conspiración en la sombra a Pablo Iglesias, los que han torcido el brazo a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Porque sí, esta vez sí que se han creído que el lobo estaba, que el lobo era de verdad, y han temido por la estabilidad del Gobierno de coalición.

Luego... no hay principios. Esto no va de principios y de ese compromiso con gafa, porque si eso fuese cierto, se hubiese hecho lo que se tenía que hacer. Justo seis meses atrás, cuando se nos dijo que el contrato éste se anulaba.

Si tienes la voluntad por tu compromiso con Gaza de retirar la colaboración con Israel, lo que hace cualquier Gobierno es revisar todos los contratos que tiene firmados, ver las posibilidades y la manera que hay de sustituirlos por otros, de buscar ese material en otros mercados e implementar esa decisión. Y eso no ha sido así en lo que tiene que ver con las balas.

Eso se dejó ahí esperar y en cuanto han visto el momento en Semana Santa, el funeral del Papa, nos lo han intentado colar, pero les hemos pillado y sí que cuesta dinero. No es verdad ahora lo que nos están diciendo, porque lo reconoció el ministro del Interior antes de ayer, que si no se rescindieron el contrato es porque había que pagarlo en cualquier caso y no tenías el material.

Luego hay que añadir un elemento en esto de la falta de coherencia con los principios, porque alrededor de cuarenta contratos más o menos así hay que bueno, hay que verlo bien al detalle, pero pero hay muchos más contratos y se está hablando de más de mil millones de euros en esa colaboración militar de compra de material Israel, que no tiene que ver solamente con el tema de balística, sino también de artillería de sistemas militares, guerra electrónica Bueno. es todo un conjunto y eso se ha mantenido y veo bastante complicado que lo puedas anular. Aquí no hay que perder de vista las consecuencias diplomáticas.

Esto vamos a ver cómo nos afecta en las relaciones con Israel, cómo afecta también a las relaciones, por supuesto, con con Estados Unidos y a nuestro prestigio internacional y también a la seguridad jurídica.

Y luego hay otro elemento importante. A ver claro, las inversiones realizadas perdidas. Si tú anulas un contrato, pues ese contrato tendrás que indemnizar la medida en que no se está ajustando a derecho la actuación que estás teniendo y lo que hablaba. Si hay más compromisos, si hay más colaboración militar, pues muchas veces unos elementos van unidos a otros y si dejas de contar con ese elemento, a lo mejor el resto del sistema ya no te funciona.

Aquí han empezado a correr el rumor de si las balas son las únicas que valen para determinadas armas de la policía. No es información, y yo cuando no es información, no lo aseguro. Ese rumor está ahí, pero evidentemente son distintos elementos en los que estamos colaborando en lo que en los que se está comprando material a Israel y unos dependen de los otros.

¿Y todo esto para qué? Pues todo esto, evidentemente sólo para una cosa, para seguir en Moncloa no hay nada más y veremos en los siguientes capítulos qué consecuencias tiene. Pero de la rectificación y de esas consecuencias lo único que sacamos nosotros es perder dinero y Pedro Sánchez seguir en Moncloa.