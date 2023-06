Podemos activa el Consejo Ciudadano Estatal para presionar a Díaz con las listas

Podemos no arroja la toalla de ninguna manera e insiste en forzar la incorporación de Irene Montero y Pablo Echenique a las listas electorales de la candidatura de Yolanda Díaz, Sumar. De momento, la situación no avanza y quedan apenas cinco días para que se cumpla el plazo para registrar las listas electorales (acaba el lunes 19 de junio). Sumar ha cedido ya varios puestos, pero Podemos aspira a más porque consideran que, de los 33 diputados que hay en el grupo del Congreso, 20 están alineados con el partido. No obstante, Sumar se ha constituido como coalición de 16 partidos y se precisa de muchos equilibrios para dar espacio a todos.

Las cosas no avanzan: siguen estancadas en la presión de Podemos para incluir a Montero y Echenique en las listas mientras Díaz guarda silencio absoluto. Y la jornada de este martes se ha limitado a movimientos: Podemos ha anunciado la convocatoria del Consejo Estatal Ciudadano, máximo órgano ejecutivo entre asambleas ciudadanas, para este sábado. Ahí Belarra tomará la palabra y está por ver cómo es su intervención, aunque se antoja que servirá para presionar aún más a Díaz. Desde Podemos se niega que vayan a dinamitar el acuerdo con Sumar, aunque también mantienen activo su plan B porque el partido que registraron Juntas sí se puede sigue vivo. Además, en una carta a la militancia remitida el sábado, Belarra advertía que «Podemos no acepta el veto a nuestra compañera Irene Montero».

Lo cierto es que el Consejo Estatal Ciudadano estaba previsto para más adelante y el objetivo era analizar los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, donde los morados se dieron un batacazo (pasaron de 47 diputados regionales en 2019 a una quincena en las elecciones del pasado mayo). Esa carpeta también se abordará y puede tensionar todavía más la reunión ya que hay líderes territoriales (Extremadura, Navarra o Galicia) que llegarán muy descontentos con la hoja de ruta del partido porque habían apostado por la unidad con Sumar desde el principio para evitar el ruido.

En este sentido, el exlíder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, muy cercano a Díaz y con peso en el Congreso, ha dado un paso atrás y ha renunciado a ir en las listas de Sumar. «Gracias por tu generosidad y arduo trabajo a lo largo de los años, mi amigo. Seguiremos caminando juntos», ha trasladado la también vicepresidenta segunda en Twitter.

Así las cosas, Sumar reserva para Belarra el quinto puesto de la lista por Madrid mientras el cuarto por Barcelona es para la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge. Además, Podemos ostenta los cabezas de lista por Murcia (Javier Sánchez Serna), Navarra (Idoia Villanueva), Guipúzcoa (Pilar Garrido), Álava (Roberto Uriarte), Granada (Martina Velarde) y Las Palmas (para la consejera en funciones Noemí Santana). También se les asigna los primeros puestos en Ávila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Segovia y Teruel, aunque en principio esas circunscripciones tienen menos posibilidades de obtener escaños