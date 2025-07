Podemos pone un precio imposible para apoyar los Presupuestos y enmienda el discurso triunfalista de Sánchez

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comparecido este martes en rueda de prensa y ha explicado cuáles serían las condiciones para que su partido vote a favor de unos Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una lista corta, de sólo cuatro condiciones, pero prácticamente imposible de asumir para el PSOE.

Según ha dicho, su partido votaría a favor si en esos presupuestos "no hay ni un solo céntimo de euro más para el gasto militar", "si se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel", "si se decreta un embargo total de armas a Israel" y "si se baja por ley un 40% el precio de los alquileres".

Se trata de una posición de máximos que no facilita la negociación con el Gobierno, en caso de que llegue a producirse. Ello apunta a que la formación morada no parece tener mucha confianza en que el Gobierno vaya a sacar adelante unos Presupuestos, a pesar de que Pedro Sánchez aseguró ayer en la Moncloa que sí tenía intención de presentarlos.

Fernández también ha enmendado el discurso triunfalista que enarboló Sánchez este lunes, durante su comparecencia para valorar el fin de curso. El presidente del Gobierno basó gran parte de su explicación en reproducir una especie de "España va bien" en el plano económico, como espaldarazo a su gestión.

"Las familias de nuestro país no pagan el alquiler con recortes del Financial Times ni llenan el plato con editoriales de The Economist", ha asegurado Fernández. "Una cosa son los datos, y otra muy diferente la realidad del día a día", ha añadido.

"Una cosa son las grandes empresas y los directivos del Ibex 35, y otra muy diferente los millones de personas que no pueden pagar el alquiler ni soñar con una hipoteca y que a duras penas pueden llenar la cesta de la compra", ha dicho el portavoz.

"Si Sánchez piensa que la economía va genial para la gente de a pie, es que está aquejando del famoso mal de la Moncloa y que solamente se reúne con quien le ríe las gracias", ha apuntalado.