Podemos redobla sus ataques a Más Madrid y PSOE como arma de supervivencia: "¿De qué ha servido esta izquierda cuqui?"

Podemos cierra ya su campaña electoral bajo la esperanza de captar el voto del votante que todavía no ha decidido su voto. Tratando de salvar una plaza en la que, de momento, no está garantizada la presencia de diputados ni concejales morados. Ante este dilema, Unidas Podemos ha pasado al ataque contra sus principales competidores en Madrid, el PSOE y, especialmente, Más Madrid.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha dudado en abrir fuego contra ellos y ha recriminado a su izquierda que esté dispuesta "a hacer alcaldesa a Villacís". Ante eso, Podemos se ha declarado "solo". "Hemos estado solas incluso entre los sectores progresistas", ha lamentado. "Hemos sido la única fuerza que ha defendido en solitario que los números daban frente a quienes nos decían que solo queríamos sillones. Resistimos y hay gobierno de coalición", ha asegurado la ministra, en un ataque también a la propia Izquierda Unida con quien va en coalición. La ministra ha presumido de ser la única fuerza "para transformar". "Da igual que se llamen progresistas", ha sentenciado. "Este es el espacio que se toma en serio los derechos feministas. Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena", ha pedido, recitando a Joaquín Sabina, concierto al que acudió este jueves con su pareja, Pablo Iglesias.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha hecho lo propio y ha garantizado que solo su partido tiene "valentía". Contra Más Madrid y PSOE ha estallado para calificarla como una "izquierda conservadora" en Madrid que "solo hace retoques cosméticos, que solo cumple cuando Podemos le obliga". Se ha preguntado por la utilidad de la "izquierda cuqui" en todos estos años. "De nada", ha respondido. "Necesitamos una izquierda que cambie las cosas. "Estas son unas elecciones en las que creo que hemos demostrado que para transformar las cosas hace falta valentía. Porque para cambiar las cosas se necesita firmeza y eso solo lo aporta este espacio", ha zanjado.