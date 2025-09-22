Polémica en Marruecos por un rezo en favor del Ejército de Israel

Polémica en Marruecos por un reso a favor del Ejército de Israel. Fieles judíos de varios países se han reunido en la ciudad de Esauira para la Hiloula anual del rabino Haim Pinto. Según informes de medios hebreos , el evento fue presidido por su nieto, el rabino David Hanania Pinto.

A esta mayor Hiloula de Marruecos asistieron personalidades gubernamentales destacadas, incluido el gobernador de Essaouira, representantes del rey, así como la oficina de enlace israelí en el reino, Yossi Ben David. Entre los participantes también se encontraba Mohamed Manguit, presidente del consejo local de ulemas de Essaouira, fotografiado conversando con el rabino David Hanania Pinto.

Durante la ceremonia, el rabino impartió una bendición especial al Rey de Marruecos, al expresar su gratitud por sus esfuerzos en favor de los judíos del país. En este sentido, afirmó que los judíos gozan de seguridad y se sienten cómodos en todo Marruecos bajo su reinado. Posteriormente, algunos participantes mostraron una foto del rey y banderas marroquíes.

El rabino Pinto recitó "conmovedoras oraciones por los soldados del ejército israelí y por el rápido y seguro regreso de todos los rehenes retenidos en Gaza", informan medios marroquíes.

El gesto desató una ola de indignación en redes sociales. Activistas criticaron las oraciones por el ejército israelí celebradas en una ciudad marroquí en presencia de funcionarios gubernamentales, en un momento en que Israel ataca la Franja de Gaza.

En una publicación en su página de Facebook, el secretario general del Observatorio Marroquí Contra la Normalización, Aziz Hennaoui, interrogó al ministro de Dotaciones y Asuntos Islámicos: "¿Cómo explica su decisión de destituir al presidente del Consejo de Ulemas de Figuig (por haber expresado una opinión personal sobre el genocidio en Gaza)... mientras el presidente del consejo de Essaouira asiste a la celebración de Hiloula bajo el patrocinio del rabino Pinto, y se reza para que el ejército israelí triunfe sobre sus enemigos?".

En el mismo contexto, la Organización Democrática Marroquí para los Derechos Humanos escribió en su página de Facebook: «Recientemente, el presidente del Consejo de Ulemas de Figuig fue suspendido por sus escritos en apoyo de Gaza y las declaraciones de académicos sobre este tema. Hoy, vemos al presidente del Consejo local de Ulemas de Esauira participando en la Hiloula judía en Esauira, donde se oró por la victoria del ejército de ocupación sionista».

Otro activista , por su parte, destacó una forma de doble moral. Afirmó que el día anterior se había reprimido una sentada en solidaridad con Palestina, pero que en Esauira, las celebraciones de Hiloula se estaban llevando a cabo "en presencia de una delegación de la entidad sionista, con oraciones y rituales talmúdicos para el ejército sionista".