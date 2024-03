Marlaska deja a miles de policías nacionales sin cobrar la subida del 0,5% en sus nóminas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se la ha vuelto a jugar a miles de policías nacionales. Más de 70.000 agentes tendrán que esperar al mes de abril para cobrar el aumento del 0,5% en sus nóminas, pese a que el resto de funcionarios de este ministerio ya lo han cobrado, incluidos los guardias civiles. ¿El motivo? Lo que viene siendo un error de despacho.

"La culpa, como siempre será del maestro armero. Nadie asumirá una sola responsabilidad. Nadie pedirá disculpas. Y nadie reconocerá el error. Si les sale gratis, hasta el siguiente...", denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP). Y es que, así lo señalan, el pasado 8 de febrero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en la que se fijaban las instrucciones para el pago a los funcionarios del incremento retributivo del 0,5% vinculado a la evolución del PIB. Por otra parte, también se establecían las cuantías adicionales correspondientes a los efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023. Es más, la misma resolución dejaba claro que "salvo motivos técnicos", ese pago debía realizarse en febrero.

Pues bien, a finales de marzo los policías nacionales aún no han percibido nada. La justificación esgrimida desde Interior es que "en esa fecha ya estaban remitidos los expedientes de las nóminas a Hacienda para su fiscalización y que habría que esperar a marzo, porque la Intervención Delegada impide hacer este pago mediante nómina de incidencia". Sin embargo, esta respuesta lo único que demuestra, a juicio del sindicato, es que "tuvieron tiempo de sobra para preparar toda la documentación necesaria y llegar a tiempo al mes siguiente".

Castigo a 70.000 policías

Pero lo que más indignación provoca entre los agentes es el hecho de que el resto de funcionarios del Ministerio del Interior ya han cobrado, no sólo el incremento del 0,5% sino los los atrasos correspondientes al periodo comprendido desde enero de 2023. Y todo, reiteran, por un retraso en la gestión de los expedientes. "¿Cómo es posible que 70.000 profesionales de la seguridad pública de este país se vean discriminados así respecto a otros compañeros, que se nos condene a esperar un mes más para cobrar ese aumento salarial en las nóminas? Es otro escándalo más que exige medidas. No las tomarán", lamentan desde la CEP. Y añaden: "El problema de este tipo de errores es el coste cero. Que hay tarifa plana y que no importa cuántas barbaridades ocurran, porque nunca pasa nada. Nadie, por supuesto, en niveles de dirección, va a asumir su responsabilidad".

Por todo ello, desde este sindicato instan a plantar cara a la Dirección General de la Policía (DGP) de forma unitaria, ya que se limita a "encogerse de hombros". Así, ante la deriva de todo lo que tiene que ver con la gestión de personal en la Policía Nacional, la CEP lleva tiempo sin asistir a las reuniones del Consejo. En concreto, en lo que la jornada laboral se refiere, denuncian que se trata de "una negociación tan secreta como sospechosa en la que nadie, absolutamente nadie, conoce todavía, después de dos meses, qué propone la Administración".

Por no hablar de otros temas de vital importancia sobre los que no hay avances. A saber: el reconocimiento como profesión de riesgo, la dignificación de las jubilaciones, las mejoras salariales o el refuerzo de la protección física y jurídica de los policías.