El PSOE se echa encima de Moncloa tras la destitución de Paco Salazar

La destitución de Paco Salazar como secretario general de coordinación institucional del gabinete de Presidencia ha tensado la relación entre Moncloa y el PSOE. Según ha sabido este diario, el partido se ha echado en las últimas semanas encima del primer escalafón del núcleo duro de Pedro Sánchez. Y todo porque, tras la salida de Salazar por las denuncias internas de comportamientos inapropiados con las mujeres, ya no queda ningún «socialista de raza». El asunto tiene a Ferraz inquieto. Hay miembros del partido que han intensificado sus llamadas para intentar saber y, sobre todo, influir en la estrategia política del Ejecutivo. Ofensiva del PP en el Senado ante la "inacción" de Sánchez en el "caso Paco Salazar".

«El presidente del Gobierno confiaba en el trabajo de Paco porque vale muchísimo para el análisis político, especialmente interno» destaca una fuente que le conoce bien. Otra apunta que Salazar era el «auténtico estratega» del partido.

No por casualidad fue el número dos de Iván Redondo, el ex jefe de gabinete de Sánchez. Salazar se encargaba del análisis sobre el que Redondo hacía marketing; una especialidad de la que ahora reniegan en Moncloa, donde dicen que no les interesan los giros espectaculares. Lo cierto es que el círculo directo del presidente del Gobierno está ahora integrado por académicos. En su mayoría, expertos en ciencia política, sociología y economía sin ascendencia alguna dentro del partido más allá de cierta afinidad ideológica.

El primer nivel está integrado por el jefe de gabinete, Diego Rubio. Tras él están Judit González, secretaria general de Presidencia; José Fernández Albertos, secretario general de Política Nacional; Enma Aparici, secretaria general de Asuntos Exteriores, y Ángel Alonso, director adjunto del gabinete. Ahora, tanto las fricciones internas del PSOE como sus vicios provocan desidia en el grupo de colaboradores más estrecho del presidente.

Sánchez es el único puente directo entre el partido y el Gobierno

En cierta manera se puede decir, como bromea una fuente, que el único hilo directo entre el jefe del Ejecutivo y el secretario general del PSOE es el propio Sánchez por ser ambas cosas. Si bien es cierto que en la ejecutiva socialista hay varios ministros –Félix Bolaños, Elma Sainz, Óscar Puente y Pilar Alegría–, la realidad es que el aparato que gestiona la estrategia del presidente –y que tiene que tomar al día centenares de decisiones– está en Presidencia. Allí, la que manda es la conciencia de servicio a los ciudadanos, mientras que los satélites de los partidos tienden, aún estando en ese círculo, a priorizar la supervivencia de la propia organización a la hora de aconsejar o resolver algún asunto.

En estos momentos, no hay nada que garantice que las decisiones que se toman en los principales edificios de la Moncloa tengan sensibilidad con el PSOE y sus cuadros internos. En cualquier caso, como recuerdan las fuentes consultadas, esto no debe sorprender a nadie, puesto que el objetivo de toda organización humana, especialmente los partidos políticos, es perpetuarse como colectivo.

Moncloa, desde el estallido del «caso Cerdán», ha intentado establecer un cortafuegos que le separe lo máximo posible del partido. Aunque no ha sido fácil en absoluto. Ni siquiera se puede decir que lo haya conseguido. Cada día es un suplicio pese al «regalo» del «caso Montoro».

La prioridad es que la mancha de la trama corrupta que protagonizan el ex secretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, el exasistente en Transportes, salpique lo menos posible al Gobierno.

La salida de Salazar fue un golpe duro, pero el Gobierno no se podía permitir mantenerle en el círculo. Los audios de Koldo y Ábalos relatando sus encuentros con prostitutas fueron una bomba al voto femenino, el principal caladero del PSOE.

Por ahora, el presidente aún no ha nombrado un sustituto o sustituta de Salazar. Fuentes gubernamentales descartan que lo haga próximamente. Aunque todo parece indicar que el círculo monclovita maniobrará para que el elegido o elegida no sea un peso pesado del aparato socialista. La consigna sigue siendo separar la acción de gobierno del partido.