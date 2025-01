El PSOE lleva al Supremo el camión de Hazte Oír contra Sánchez y Begoña Gómez avalado por la Junta Electoral

En plena polémica por la "ley Begoña" -la reforma que pretende el PSOE para arrinconar a la acción popular, a la que se oponen todas las acusaciones judiciales-, Hazte Oír ha denunciado que los socialistas han "intensificado su ofensiva" contra la acusación popular al recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de considerar que el camión del colectivo que recorrió las calles de Madrid -con mensajes como "Begoña imputada. Sánchez dimite ya"- durante la campaña de las pasadas elecciones europeas no infringió la normativa electoral al enmarcar la iniciativa en el derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Hazte Oír -que ejerce la acusación en el "caso Koldo" y en las investigaciones judiciales a Begoña Gómez y a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno- enmarca esta actuación en lo que considera un paso más en la "ofensiva" del PSOE contra la organización y recuerda que las quejas socialistas ya fueron desestimadas sucesivamente por la Junta Electoral Provincial de Madrid y por la JEC. Aunque la Junta admitió que los ataques a Sánchez podían considerarse una "campaña negativa" que podía "influir" en el voto de los electores", en todo caso estaban amparados por la libertad de expresión y opinión.

"Este nuevo intento de judicialización confirma la estrategia del PSOE de utilizar todos los recursos posibles para amedrentar a una de las acusaciones populares clave en los casos relacionados con la corrupción que salpica a su familia y entorno más cercano", denuncia en un comunicado. Y recuerda que el pasado junio la Junta Electoral Central confirmó que el colectivo "no incurrió en ninguna infracción electoral" al sacar a la calle ese vehículo - que entre otras imágenes mostraba a dos cerdos revolcándose en el barro con la cara de Sánchez y su mujer bajo el lema "Fango, fango y más fango"-.

Para el PSOE esta y otras iniciativas de la campaña de Hazte Oír no pueden ser consideradas "meros actos de opinión" amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión, pues en su opinión de esta forma pretendía favorecer el voto a opciones políticas identificadas con "su ideario de corte ultraderechista y ultracatólico, representado por Vox y Se Acabó la Fiesta", utilizando para ello expresiones "absolutamente negativas, deshumanizadoras, de desprestigio, e incluso difamadoras e injuriosas", por lo que se infringía la Ley Electoral.

Pero la Junta Electoral Provincial y posteriormente la JEC coincidieron en concluir que con esos mensajes no se pedía el voto para ninguna candidatura, sino que -recuerda Hazte Oír- "simplemente suponían un ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión".

En otras iniciativas de la campaña -también denunciadas por los socialistas- el colectivo exhibió carteles que tachaban a Pedro Sánchez de "torpe, engreído, corrupto y felón" y difundió mensajes en redes sociales reclamando una "España unida para parar el golpe". Pero la Junta Electoral tampoco apreció ninguna irregularidad al respecto.

"El PSOE parece haber convertido a Hazte Oír en su diana tras haber sido clave", asegura el colectivo, en diferentes casos judiciales como la investigación a Begoña Gómez, en el que tras una nueva querella el juez Juan Carlos Peinado ha imputado también a la esposa de Pedro Sánchez por dos nuevos delitos, apropiación indebida e intrusismo profesional, por los que fue citada a declarar por tercera vez el pasado diciembre.

"Desde hace meses -se queja- el partido de Sánchez viene intensificando sus intentos de desacreditar y silenciar a la organización, llegando a interesar la persecución, recientemente, del CapoBus". "Este ataque se suma al interés de fulminar el ejercicio de las acusaciones populares, como también han denunciado otras organizaciones ante instancias europeas", añade. Hazte Oír asegura que "pese a los intentos de intimidación", seguirá adelante en el ejercicio de la acción popular siempre desde el "respeto a la legalidad".

"El PSOE demuestra su incapacidad para aceptar las reglas democráticas y recalca su disposición a instrumentalizar las instituciones para silenciar a quienes disienten de su discurso oficial", señala Miguel Tomás, portavoz de Hazte Oír, que advierte de que "cuanto más refuerza el PSOE su ataque a Hazte Oír, más ímpetu pondremos en ejercer nuestra labor, como sociedad civil, de denunciar y vigilar los abusos de poder".

La demanda del PSOE: "Bulo, mentira y desinformación"

En su demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -presentada el pasado noviembre-, el PSOE denuncia haber sido objeto de una campaña "negativa y de desprestigio" que fue publicitada "ampliamente" por Hazte Oír en las redes sociales. El objetivo "claro, evidente y no ocultado" -se queja- era "perjudicar electoralmente a Pedro Sánchez y al PSOE".

Los socialistas se quejan de que es contra Begoña Gómez "donde la inquina sube de grado calificándola de imputada", haciendo gala de las "connotaciones negativas y estigmatizadoras" que se pretendían evitar cuando se eliminó el término de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por todo ello, el PSOE cree que la resolución de la Junta Electoral es "contraria a derecho" y por tanto "lesiva para los intereses electorales" del partido. Según expone, Hazte Oír "no ocultaba su deseo de destruir la credibilidad del Gobierno, tumbarlo e ir alecciones anticipadas, y por ello, desarrolla las campañas de este tipo". Para conseguir ese objetivo, insiste en su demanda, se necesitaba "un muy malo resultado del PSOE en las elecciones europeas". Esa campaña, subraya, "no quiere votos, quiere que no votes".

"Los intereses electorales del Partido Socialista se ven perjudicados por ese tipo de campañas -replica a la JEC-, que muchas veces, por no decir todas, se encuentran amparadas en el bulo, la mentira y desinformación, su mecánica de funcionamiento y no porque ser solicite un voto para otra candidatura".