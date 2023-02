El PSOE se planta con Podemos: «Esto no se puede mantener»

La coalición ha entrado en un punto de no retorno. La intervención, por parte del PSOE, de dos de las leyes centrales de la agenda legislativa de Unidas Podemos –la del «solo sí es sí» y la de Bienestar Animal– para imponer sus tesis, marca un nuevo rumbo en la convivencia interna en el Gabinete. «Esto es el PSOE, somos el partido mayoritario y gobernamos para grandes mayorías», señalan fuentes consultadas, marcando perfil.

Dos han sido los movimientos, pero el mensaje es unívoco: «No podemos seguir así». El hartazgo en las filas socialistas va en aumento por la actitud que muestran los morados y las formas con las que se desenvuelven de cara a la opinión pública. En el Ejecutivo critican que las titulares de Podemos no hayan asumido todavía la posición institucional que detentan desde hace tres años y la imagen que proyectan en cada crisis que ha atravesado la coalición. «No se puede hablar desde dentro del Gobierno como si fueras oposición al Gobierno», resumen, afeando la falta de lealtad, para incidir con una contundencia inmediata: «Eres ministra y debes actuar como tal, no como la secretaria general de tu partido».

La coalición no está en riesgo, en este momento, pero sí en una situación de «contención de daños». En el PSOE calculan que la ruptura con Podemos no tendría un excesivo coste electoral para ellos y advierten: «Esto no se puede mantener eternamente». El clima dentro del Gobierno es irrespirable. Tanto, que el posible entendimiento, que ha sido inviable en el seno del Consejo de Ministros –Irene Montero y Pilar Llop no hablan, tal como informara ayer este diario– ha trascendido, como si de una instancia superior se tratase, al Congreso de los Diputados para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios. En la parte socialista no «renuncian» a acabar aprobando la reforma de la Ley del «solo sí es sí» con el PP, si no quedara otra opción, y alertan de que Podemos «se equivoca de enemigo». «Nosotros estamos juntos en esto, es una ley de todo el Gobierno y tienen que entender que están haciendo daño a todo el Gobierno», insisten fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Los socialistas lamentan la falta de prudencia y de autocrítica de Irene Montero en la gestión de la crisis de las revisiones de penas al amparo de su ley estrella. «Nosotros hacemos lo posible para no incendiar, pero luego nos acusan de querer volver al Código Penal de “La Manada”», un Código Penal, recuerdan, con el que a estos agresores sexuales se les condenó a 15 años de prisión, mientras que con la nueva regulación uno de los condenados solicitó –sin éxito– la rebaja de su castigo. En el Ejecutivo exponen la falta de solvencia técnica de las propuestas de Igualdad para solventar el goteo de revisiones de penas, porque «si no asumes que hay un problema en la ley, que es imperfecta, es imposible que des una solución». «Nunca han querido tocar ni una coma», reconocen.

En la misma línea, se reflexiona sobre el recrudecimiento de las tensiones por la Ley de Bienestar Animal, una norma que se aprobó in extremis y por una mayoría pírrica, que vuelve a trasladar una sensación de ruido interno y debilidad del Ejecutivo. En la parte socialista recuerdan que ellos cedieron con la Ley Trans y no elevaron el conflicto a Pleno, en contraposición con Ione Belarra que ayer les acusó desde tribuna de «dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza».

[[H3:«Valorar el coste electoral»]]

El clima que se está generando es contraproducente para la coalición, porque compromete sus opciones de reeditar la mayoría. En este sentido, las fuentes consultadas llaman a sus socios a «valorar el coste electoral» de las acciones que están llevando a cabo. «Si se pierden las generales, estas leyes –por la de «solo sí es sí” y de Bienestar Animal, en concreto– acabarán en el trastero», resumen, gráficamente, ante la amenaza de involución legislativa que supone un futuro gobierno de PP, apoyado por Vox, que ya ha avanzado que las recurrirá. «Ese riesgo hay que asumirlo», dicen, señalando que en la próxima contienda, la del 28 de mayo, el PSOE puede perder gobiernos, si la izquierda a su izquierda cae en la «irrelevancia», pero Podemos se juega ser «extraparlamentario».