El PP recuenta en un informe sus «síes» a las subidas de pensiones

Ante la soledad del Gobierno para sacar adelante el decreto ómnibus que decayó la pasada semana, los socialistas han pasado al ataque contra el PP, al que acusan de votar en contra de la subida de las pensiones de manera reiterada. Un modo de presión para que en un futuro decreto similar los populares se vean obligados a posicionarse a favor. Porque Pedro Sánchez amenaza con volver a mezclar la subida de las pensiones –que sí apoya Feijóo– con hasta 40 reformas y 20 prórrogas de medidas que no cuentan con su aval, como la paralización de los desahucios al entender que favorece la okupación, la no actualización de la financiación autonómica o el rechazo del Gobierno a prorrogar la bajada del IVA a los alimentos y a la luz. Sin olvidar, la cesión del palacete de París al PNV. La batalla por las pensiones se eleva al cruce de dosieres.

El PP ha elaborado su propio documento, con «hechos», para negar las «mentiras» del Gobierno. En él, recuerdan que sí subieron las pensiones todos los años desde 2011, aunque no se revalorizaron conforme al IPC, y que apoyaron todas las mejoras impulsadas desde que Sánchez llegó al poder, siempre que el Ejecutivo no «trufó» sus decretos con otras iniciativas «tramposas». En el caso del decreto ómnibus, el PP recalca que no estaba dispuesto a hacerle el "juego" al Gobierno y "participar de su chantaje". Es por eso que le instan a presentar por separado las cuestiones en las que sí están de acuerdo, como la revalorización de pensiones.

Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011 subieron las pensiones para el año siguiente un 1%. Para 2013, los populares volvieron a subir las pensiones, con carácter general, un 1%. Ese mismo año, el Ejecutivo popular aprobó una reforma del sistema de pensiones para garantizar que subieran un 0,25% cada año para evitar que, si el IPC era negativo, decrecieran. Así, en 2014, 2015 y 2016, según recuerda Génova, el Gobierno de Rajoy aplicó esta revalorización del 0,25% y los pensionistas ganaron poder adquisitivo, dado que la inflación fue muy negativa. De ese modo, Rajoy incrementó «año a año las pensiones», incluso cuando en 2017 la variación del IPC superó ese 0,25%. Los populares recuerdan, además, de que fue Zapatero quien congeló las pensiones y el propio Pedro Sánchez quien como diputado votó esa congelación.

Por último, 2018, el último año en el que el PP estuvo en el poder, las pensiones se actualizaron incluso por encima del incremento de los precios. En concreto, subieron un 1,6%, mientras que las mínimas y no contributivas lo hicieron un 3%. Las de viudedad aumentaron la base reguladora de 52% a 56% desde el 1 de julio, y un 60% para el año 2019.

A partir de 2019, la subida de las pensiones dependía del Gobierno de Pedro Sánchez y de su voluntad para aprobarla en decretos «limpios». Es decir, sin mezclar otras medidas que, en la mayoría de ocasiones, nada tenían que ver con los pensionistas. Siguiendo esta máxima, tan solo en dos ocasiones los populares votaron a favor de la subida de pensiones, al encontrarse a la hora de decidir su voto con decretos «trufados». En 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto- ley para subir las pensiones un 1,6 por ciento y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Cuando el decreto llegó al Congreso para su convalidación, los populares permitieron su tramitación con su abstención, puesto que, aunque contenía otras cuestiones, todas ellas eran relativas a la Seguridad Social.

Un año después, en 2020, el Gobierno llevó al Congreso un decreto que tan solo trataba de medidas de revalorización de pensiones y prestaciones públicas, por lo que el PP votó a favor. En los años 2021, 2022 y 2023, la revalorización de las pensiones se incluía en los Presupuestos Generales del Estado, así que, a pesar de respaldar la revalorización, como no estaban de acuerdo con el contenido íntegro del paquete presupuestario, esto se tradujo en el previsible voto en contra del PP a las cuentas públicas de la coalición. No obstante, la revalorización de las pensiones, al aprobarse los Presupuestos, quedaba garantizada.

En 2023, el Gobierno llevó a votación la reforma de las pensiones pilotada por el ministro José Luis Escrivá, la cual, según avisaron desde organismos internacionales independientes –como la AIREF, el Banco de España o la Comisión Europea–, no garantizaba la sostenibilidad del sistema. Desde esta última institución se advirtió de que España sería el país de la UE con el mayor aumento del gasto en pensiones hasta 2070. El voto de los populares fue en contra. El año pasado, el Gobierno incluyó la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus, que incorporaba otras medidas que los populares rechazaban, como la suspensión de los procedimientos de desahucio. El PP votó en contra. Los populares explican, ante las críticas del resto de partidos por no apoyar la prórroga para prohibir las ejecuciones hipotecarias que, si bien están de acuerdo en que hay que proteger a las personas con más necesidades, piden hacerlo "entre todos" con las "herramientas" de las que disponga la Administración. Además, inciden, no debe recaer el peso en el pequeño propietario.

Mismo voto ante el mismo «chantaje» con el decreto ómnibus, que decayó la pasada semana porque no contó tampoco con el apoyo del partido de Carles Puigdemont. El PP critica la actualización de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, es decir, su financiación. Según defienden, las actualizaciones están hechas conforme a los ingresos tributarios de 2024 y no conforme a la previsión de recaudación de 2025, lo que supone menos recaudación para las comunidades; un recorte en Sanidad, Educación y políticas sociales. Tampoco respaldan los populares que si bien se prorrogarían las prohibiciones de las ejecuciones hipotecarias o las limitaciones de inversiones extranjeras, no se haga lo mismo con el IVA de la luz o de alimentos.