El Rey Juan Carlos reúne a sus más cercanos en Sanxenxo, pero no habla de las memorias

Aprovechando al máximo su estancia en Sanxenxo, el Rey Juan Carlos reunió a sus amigos más cercanos y a sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, en el Real Club Náutico de la localidad en la noche del sábado para disfrutar de una cena privada.

El monarca llegó en el coche de su amigo íntimo Pedro Campos, saludó a la prensa que se encontraba en las inmediaciones y se enfrentó a la gran pregunta: "¿Esperaba la repercusión que están teniendo sus memorias?

Con el sentido del humor que le caracteriza y mostrando indiferencia absoluta, el emérito quiso responder, desviando el foco mediático de sus memorias, hablando del tiempo: "Buenas noches, hace un día estupendo".

En esta ocasión solamente sus sobrinos se han desplazado hasta el norte para acompañarle, ni rastro de la Infanta Elena, que es la que además de compartir su afición por las regatas, más viaja a Sanxenxo cuando viene.