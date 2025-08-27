Robles acusa a algunas comunidades de echar balones fuera en sus deberes con los incendios

Margarita Robles no baja el tono. La ministra de Defensa ha vuelto a cargar contra algunas comunidades autónomas, a las que acusa de esquivar responsabilidades en la gestión de los incendios. Les exige que “no echen balones fuera”, que sean “honestas” y “sinceras” y que cuenten “la verdad” sobre lo ocurrido estos días. Sus palabras llegan pocas horas después de defender en el Senado la actuación de las Fuerzas Armadas en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, donde asegura que hasta el 15 de agosto la coordinación con los gobiernos autonómicos fue plena.

La ministra señala un punto de inflexión: la irrupción política de Alberto Núñez Feijóo. Aquel día, el líder del PP reclamó más medios del Ejército. Para Robles, fue una maniobra que nada tenía que ver con la operativa y sí con la estrategia política, con el único objetivo de debilitar a Pedro Sánchez. “No vale todo”, repite, convencida de que esa interferencia alteró el marco de cooperación que existía hasta entonces.

Robles también ha querido aclarar por qué el Gobierno no activó el nivel 3 de emergencia. Según la normativa, corresponde a las comunidades solicitarlo, y en este caso prefirieron mantener el nivel 2. Esa decisión, sostiene, desmonta el relato de que el Ejecutivo se desentendió. La ministra marca además contrastes: felicita a Andalucía y Aragón por invertir durante todo el año en prevención y formación, pero lanza un dardo a Galicia y Castilla y León, a las que acusa de no estar a la altura y de confiar demasiado en que el Ejército resuelva el problema.

El discurso de Robles llega en un contexto en el que la propia tropa sufre las consecuencias del fuego. Dos militares del Ejército de Tierra resultaron heridos en Ourense al accidentarse con un camión de ganado: uno de ellos se encuentra muy grave, intubado en la UCI, mientras que el otro está en casa bajo control médico. A eso se suman los ocho efectivos de la UME que se recuperan de quemaduras sufridas durante la lucha contra las llamas.

Robles alabó este martes el papel de la UME y admitió en el Senado la posibilidad de cambiar la normativa para que su departamento pueda desplegar medios militares en futuras catástrofes sin necesidad de esperar la solicitud de las comunidades autónomas. “El Ejército no actúa de oficio, son las comunidades las que lo piden. Pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie”, dijo durante su comparecencia en la Cámara Alta, solicitada por el PP para explicar la actuación de su ministerio en los incendios de las últimas semanas.