RTVE no excluye a Podemos de los spots electorales del 28-M, solo aplica la LOREG

Podemos denuncia que RTVE les ha "excluido" de los anuncios electorales gratuitos que se van a emitir en la radio y la televisión públicas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28-M. Según la formación morada, PSOE y PP están "controlando la televisión pública" para "blindar" la vuelta al bipartidismo. "Estamos muy preocupadas por la exclusión que se ha hecho de la coalición de Podemos (…) de los spots electorales», ha denunciado este mismo jueves la secretaria general del partido, Ione Belarra, en una entrevista en "La Hora de la 1" de TVE. La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que Unidas Podemos recurrirá la decisión que consideran de "antidemocrática".

Unas acusaciones que han sido desmentidas de inmediato por el presentador del matinal de TVE, que ha asegurado que RTVE "no decide nada" sino que "se ajusta a los criterios que marca la Junta Electoral Central basándose en la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG)", la cual, ha recordado "se encuentra en mano de los políticos", para su cambio, si así se decide. El periodista ha explicado a la ministra Belarra que su partido ha presentado muchas candidaturas a las elecciones municipales, muy divididas, y que la mayoría no alcanzaron al 50% de la población, y es uno de los criterios que fija la JEC para repartir el tiempo de spots publicitarios.

Pero, más allá de la denuncia del partido, ¿es así esta afirmación de Podemos? ¿Ha excluido el ente público a Podemos de los anuncios electorales que se van a emitir? Desde la cadena pública se asegura que ellos no han decidido esta realidad, sino que es la Junta Electoral Central la que determina los tiempos electorales de cada formación política. El motivo principal para que Podemos no cuente con tiempo en la cadena pública se debe a que la formación morada presenta sus candidaturas fragmentadas en las elecciones municipales. Es decir, el partido morado no se presenta como el mismo partido en todos los ayuntamientos y la ley establece como requisito haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50 por ciento de la población de derecho.

Concretamente, según lo establecido en el artículo 188 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, está regulado en el artículo 64, donde se especifica que "corresponde en el caso de elecciones municipales y autonómicas a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50 % de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente".

Así, ha sido la Junta Electoral la que determina los tiempos y especifica que Podemos no tiene espacio para spots televisivos porque no cumple los requisitos que fija la citada ley. El ente público insiste en que se ha limitado a respetar el reparto del tiempo para propaganda electoral gratuita y que Podemos no está porque no cumple, en concreto, dos artículos, el 64 y el 168, de la ley electoral.

Así, en RTVE defienden a través de un comunicado que se aplica la distribución de espacios de publicidad gratuita para el 28-M de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 188 de la LOREG. Desde el ente público reiteran su "compromiso con el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva y plural sobre los procesos electorales y anuncia que "seguirá trabajando con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y ofrecer a la ciudadanía una cobertura completa y equilibrada de las próximas elecciones municipales y autonómicas".

RTVE ofrece en su programación nacional una serie de franjas para emitir anuncios gratuitos de propaganda electoral de unos 30 segundos en sus cadenas y en Radio. Para repartir este espacio se han tenido en cuenta los resultados de las últimas elecciones locales y el requisito de haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50% de la población de derecho y la corporación solo contempla al PSOE y el PP, con 45 minutos cada uno; Ciudadanos, con un total de 30 minutos y 15 minutos para Vox. También se han previsto otros 15 minutos para bloques de propaganda electoral en el ámbito autonómico para los partidos que superaron el 20% en su comunidad. Así, habrá anuncios del PRC en Cantabria, de Bildu en Navarra, del PNV y Bildu en País Vasco y del PSC y ERC en Cataluña.