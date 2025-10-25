Sánchez irrumpe en la precampaña de Castilla y León en la zona cero de los incendios

La provincia de León se convirtió en uno de los puntos trágicos de los incendios de este verano, cuya gestión enfrentó al Gobierno de España con las comunidades autónomas y el PP en una crisis política de primer nivel. Pues bien, a escasos kilómetros del lugar donde la ignición arrasó miles de hectáreas, Pedro Sánchez irrumpirá mañana domingo en la precampaña de Castilla y León.

Hace dos meses, acudió en sendas ocasiones a distintos puntos de León, pero para visitar las zonas afectadas por los incendios. Esta vez, será la primera vez que el líder socialista participe en un acto de partido en la región. Lo hará, concretamente, en unas jornadas que comienzan hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos y que llevan por lema "Atrévete a construir futuro".

Desde hoy y hasta mañana, desfilarán por las jornadas socialistas, entre otros: Óscar López, ministro de la Transformación Digital y Función Pública y candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid; Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. Además, cómo no, el alcalde de Soria y candidato regional: Carlos Martínez.

Resulta llamativa la ausencia de Óscar Puente, antaño alcalde de Valladolid, responsable de Transportes y, sin duda, el rostro más destacado de Castilla y León en el Consejo de Ministros. En agosto, fue él, con su afición tuitera, quien dio pie al enfrentamiento político entre Moncloa y las comunidades populares cuando reprochó al presidente de su comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que se encontraba de vacaciones en Andalucía los primeros días de los incendios.

"En Castilla y León la cosa está calentita", escribió en X. A partir de ahí, la gestión de los incendios se convirtió en un arma arrojadiza entre el Ejecutivo y las comunidades gobernadas por el PP, que fueron las que sufrieron los peores estragos de las llamas. Una contienda que tenía que ver, y mucho, con la inminente cita electoral.

A falta de cinco meses para que tengan lugar los comicios, Sánchez será el protagonista de un gran acto del PSOE organizado en un lugar clave. León, además de ser la provincia que más ha sufrido los incendios de este verano, se ha convertido en un territorio hostil para los dos grandes partidos. Denominada como "España vaciada", en la provincia el partido que más arraigo tiene es Unión del Pueblo Leonés, que podría ser el que experimente un mayor crecimiento en las próximas elecciones.