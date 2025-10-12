Acceso

España

Firma del acuerdo de paz

Plantón de Sánchez a la prensa en el Palacio Real

El presidente del Gobierno se desplaza este lunes a Sharm El-Sheikh para asistir a la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra en Gaza

MADRID, 12/10/2025.- La reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía saludan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional este domingo. EFE/ Fernando Villar
Recepción de los Reyes en el día de la Fiesta NacionalFERNANDO VILLARAgencia EFE
Macarena Gutiérrez
  • Macarena Gutiérrez@McGutierrezSj
    Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de 1998 a 2008 fue la encargada de la región de Oriente Medio en la sección internacional de LA RAZÓN antes de ejercer las funciones de corresponsal diplomático hasta 2012. Desde entonces, está adscrita a la sección de Opinión
Madrid Creada:
Última actualización:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este domingo plantón a la prensa en al recepción del Palacio Real por el día de la Fiesta Nacional. El líder socialista se desplaza este lunes a Sharm El-Sheikh para asistir a la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra en Gaza. Aunque la firma del tratado es por la tarde.

Cada 12 de octubre, la prensa mantiene conversaciones informales con todos los invitados, entre los que está el jefe del Ejecutivo. Pero Sánchez, que ha recibido una cascada de abucheos y silbidos durante la parada militar, ha decidido marcharse del Palacio.

Pedro Sánchez ha conmemorado este domingo la Fiesta Nacional con un vídeo en el que reivindica el “orgullo de ser español”, acompañado de imágenes que incluyen las protestas por Gaza, referencias a la Guerra Civil, los incendios del pasado verano y las movilizaciones feministas del 8-M.

El vídeo ha generado polémica en las redes sociales, al mostrar numerosas banderas palestinas pero ningún símbolo nacional de España: ni la bandera ni la presencia de la Familia Real.

Sánchez afronta una situación política endiablada, con su mujer, su hermano y el fiscal general embarcados en procesos judiciales de complicada salida. Y con el caso Koldo aportando detalles casi a diario sobre la trama de corrupción que afecta a su partido.

El jefe del Ejecutivo reitera cada vez que tiene ocasión que todo su entorno es inocente. Él mismo comparecerá este mes de octubre en el Senado para explicar el origen del dinero con el que Ferraz sufragaba a los suyos los gastos de representación y que el partido realizaba en efectivo.

