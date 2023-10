Sánchez allana el camino para la amnistía: "Estamos negociando"

Pedro Sánchez sigue sin citar la amnistía. Y este jueves, a su llegada a la Cumbre Europea (Comunidad Política Europea y Consejo Europeo) que se celebra en Granada, ha seguido igual, aunque ha dado una evidente señal de que va allanando el camino para aceptarla: en este sentido, ha reconocido un paso más al asegurar que ya está negociando esta carpeta con los grupos y ha dicho que fijará la posición del PSOE cuando acabe la ronda de negociaciones. Sánchez ha equiparado la amnistía a los indultos: a su juicio, la excarcelación de los líderes del "procés" "obedeció a un interés general" porque ha contribuido a la "estabilidad y normalización de la política catalana".

El presidente del Gobierno en funciones ha evitado citar la amnistía y, de hecho, se ha referido con cierta ironía. "Me dicen que por qué no me refiero a ella directamente", ha señalado. "Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Lo dije en mi anterior comparecencia: cuando el Gobierno aprobó los indultos, yo tenia una confianza en que contribuyeran a la estabilización y normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y, por tanto, obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos velar", ha razonado. "Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del PSOE", ha zanjado.

Sánchez ha señalado que hay una "urgencia" en que haya Gobierno con plenas funciones y, por tanto, deja entrever que va a intentar meter la mayor prisa posible para que haya investidura (aunque ahora ya se descarta antes de noviembre), aunque ha reconocido que "las negociaciones son complejas porque hay una arco parlamentario con distintos intereses". "Necesitamos encontrar ese espacio de encuentro para encontrar una mayoría parlamentaria que no solo nos dé la investidura, sino también la legislatura", ha afirmado, señalando también que no se conformará con un apoyo puntual que ponga complicado agotar la legislatura.