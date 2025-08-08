Santos Cerdán y el dueño de Servinabar pactaron compartir los gastos del ático de Madrid

Santos Cerdán y Joseba Antxon Alonso, el dueño de Servinabar, compartieron durante un año el ático de la calle Hilarión Eslava de Madrid. El empresario se dedicaba a pagar el alquiler, a través de su sociedad, mientras que el exdirigente del PSOE se hacía cargo de los gastos del piso, según informan fuentes del entorno del exdiputado socialista.

La documentación enviada por la Hacienda navarra al Tribunal Supremo desveló que Servinabar pagó en 2018 un importe de 29.598,22 euros a Gloria Puerto, que es la propietaria de este ático en el centro de Madrid. La cantidad, que fue revelada por The Objective, corresponde al abono de un año del arrendamiento de este piso que estaba valorado en 2.400 euros al mes.

Fuentes del entorno de Santos Cerdán revelan a LA RAZÓN que Joseba Antxon pagó ese importe porque llegó a un acuerdo con Cerdán de que él se hacía cargo del alquiler y el exdirigente socialista abonaba el resto de los gastos del inmueble. Este pacto beneficiaba al empresario porque podía desgravarse el gasto correspondiente a esta cantidad.

La hermana de Santos Cerdán cobró 2.000 euros al mes en 2020 como administrativa de Servinabar Europa Press

Sin embargo, la convivencia entre ambos, según estas fuentes, se prolongó solo un año porque la familia de Cerdán se trasladó a Madrid y pasó el a pagar todos los meses el alquiler gracias a su sueldo que rondaba los 7.000 euros. Cuando abandonaron el domicilio el precio ascendió hasta los 2.600 euros. Ahora la cantidad se ha disparado hasta los 3.000 euros.

La propia web de Idealista sacó un reportaje sobre este ático. "La vivienda de 160 m2 de superficie y tres habitaciones, ubicada en el número 32 de la calle Hilarión Eslava, en pleno barrio de Chamberí-Gaztambide, una de las zonas más exclusivas de la capital española", describe el portal inmobiliario.

La descripción del ático

El "espectacular ático", así lo define el anunciante, está recién reformado y es completamente exterior. Además, cuenta con una gran terraza en su parte superior, un ‘hall’ de entrada que comunica con el resto del hogar, dos cuartos de baño, salón y cocina ‘office’.

"La vivienda está ubicada junto al intercambiador de Moncloa, una de las estaciones más transitadas de la ciudad madrileña. Asimismo, se encuentra a apenas seis minutos en coche del Palacio de la Moncloa y a menos de un cuarto de hora caminando de la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE y donde Santos Cerdán tenía su propio despacho", señala el portal inmobiliario en su noticia.

La familia de Santos Cerdán tuvo que comunicar hace semanas al Tribunal Supremo que abandonaban la vivienda y que regresaban a su localidad de Milagro. Una mudanza que fue prácticamente televisada. No se llegó a ordenar ningún registros en esa casa.