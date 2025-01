Sánchez unge al sector crítico del PSOE este fin de semana

Pedro Sánchez se pondrá este fin de semana el traje de secretario general del PSOE para arropar a los líderes territoriales que consolidan sus liderazgos después de los procesos congresuales que se van sucediendo en las diferentes regiones. Se da la circunstancia de que esta reválida se produce en los puntales del sector crítico a la dirección socialista. Tanto Emiliano García-Page como Miguel Ángel Gallardo seguirán al frente de las federaciones de Castilla-La Mancha y Extremadura, respectivamente, dos perfiles que no han dudado en mostrar un discurso propio y oponerse a la línea fijada por Sánchez, por ejemplo, en lo que respecta a la financiación singular para Cataluña o los pactos con los partidos independentistas.

El secretario general, por tanto, acompañará a Page el sábado en Toledo y el domingo hará lo propio con Gallardo en Plasencia que, además, ha logrado imponerse a la candidata oficialista, avalada por Ferraz, Esther Gutiérrez, en unas primarias celebradas el pasado fin de semana. El viernes, Sánchez también arropará a Adrián Barbón en Asturias, donde como en el caso de Castilla-La Mancha, no se han celebrado primarias, dado que se trata de dos barones territoriales que están actualmente en el poder. Son parte del escaso reducto de capital autonómico que mantiene el PSOE en la actualidad. Sin embargo, pese a que Barbón ha estado tradicionalmente alineado con la dirección, también mostró públicamente sus discrepancias a cuenta de un eventual trato diferencial a Cataluña en lo que se refiere a la financiación.

La renovación o consolidación de liderazgos territoriales se está produciendo en cascada desde que culminase el Congreso Federal que se celebró a finales de noviembre en Sevilla. Page y Gallardo son los dos supervivientes del sector crítico, dado que otros líderes que podrían encuadrarse en estos postulados no repetirán. Es el caso de Juan Lobato, que acabó descabalgado tras conocerse que dio fe ante notario de un intercambio privado de mensajes con la jefa de Gabinete de Óscar López en el caso del fiscal general del Estado; Javier Lambán, que ha decidido no repetir y ha abierto la pugna de las primarias en la federación aragonesa, y Luis Tudanca, que finalmente ha decidido no concurrir a una lucha fratricida contra el ya ungido alcalde de Soria, Carlos Martínez. Juan Espadas, alineado con la dirección, también ha optado por evitar la confrontación y dejar paso libre a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía. Está previsto que, si la agenda gubernamental se lo permite, Sánchez acuda a todos los congresos regionales que se celebrarán en las próximas semanas.