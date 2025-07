Santos Cerdán, sorprendido por la solidaridad entre presos: un recluso le paga un corte de pelo con dos paquetes de tabaco

Camino de su primer mes en prisión -lo cumplirá el próximo día 30- Santos Cerdán se va amoldando a la vida en la cárcel. Hasta el punto de que, según fuentes de su defensa, está ciertamente sorprendido por la "solidaridad" existente entre los reclusos. incluso de presos que están en una situación mucho peor que la suya.

Según esas mismas fuentes, al que fuera secretario de Organización del PSOE le llamó la atención que un preso con escaso peculio le pagara un corte de pelo ofreciendo al improvisado peluquero dos paquetes de tabaco.

"Llegó asustado", afirman, pero ha relativizado su situación al encontrarse con "tanta gente que sufre y lo está pasando mal".

El exdiputado socialista parece haberse ganado el afecto de sus compañeros de prisión, pues según apuntan "le quieren" y "le aprecian", e incluso "le invitan a un café".

Pendiente de lo que decida la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) sobre su puesta en libertad -que se dirimirá en los próximo días-, Santos Cerdán traslada a sus abogados que no quiere salir de la cárcel de cualquier manera, con algún tipo de "triquiñuela", sino que lo que desea es abandonar la prisión "cuando se reconozca que no ha cometido ningún delito y que es inocente". En este sentido, añaden, dice no tener prisa. "Puede aguantar", trasladan.

Prisión como elemento "coercitivo"

Y eso que su defensa sigue insistiendo -y así lo han puesto de manifiesto en la vista celebrada hoy en el Supremo para decidir sobre su posible libertad- en que el instructor ha acordado su ingreso en prisión "como elemento coercitivo" para que termine confesando.

No en balde, Anticorrupción defiende que solo él, a quien sitúa al frente de una presunta organización criminal de amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, conoce la identidad de todos los empresarios que supuestamente pagaron esas mordidas, dónde lo hicieron y, sobre todo, cómo. Una hipótesis que los abogados de Santos Cerdán ven "fantasiosa".

La defensa de Cerdán ha trasladado al Supremo que su cliente se siente "vigilado". Para sus letrados -Benet Salellas y Jacobo Teijelo- resulta "sorprendente que cosas que hemos hablado ahí salgan publicadas en la prensa inmediatamente". Y quieren que el Supremo aclare expresamente si avala que la Unidad Central Operativa (UCO) deba conocer con carácter previo la identidad de los abogados que le visitan.

Esas conversaciones se enmarcan, subrayan, en un espacio de "confidencialidad" entre el abogado y su cliente. "Ese control modifica la forma en que vas a visitar a tu cliente", hacen hincapié. "Ya no puedes hablar libremente".

El precedente del juez Garzón

"¿Va a validar que se puedan vigilar conversaciones de abogados con sus clientes en prisión?", se preguntan con la condena por prevaricación al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (apartado de la carrera judicial por ordenar grabar las conversaciones de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus defensas) muy presente.

Esas conversaciones se enmarcan, subrayan, en un espacio de "confidencialidad" entre el abogado y su cliente. "Ese control modifica la forma en que vas a visitar a tu cliente", hacen hincapié. "Ya no puedes hablar libremente".

Los abogados del ex "número tres" del PSOE se quejan de que los expedientes de las obras supuestamente amañadas que se imputan a Santos Cerdán "ni siquiera se han incorporado al procedimiento". Y han puesto de relieve a la Sala que desconocen qué pruebas puede destruir su cliente si sale de prisión dado que "no hay más empresarios a los que tomar declaración" y que "no se ha querido practicar" el registro de su domicilio. En esa misma línea, consideran que ese supuesto riesgo se ciñe al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción siga manteniendo que quedan empresarios que habrían pagado mordidas "sin identificar" cuya identidad conocería el exdiputado.

Los letrados de Santos Cerdán aseguran que el Tribunal Supremo también va a tener que dirimir si los reproches de la Fiscalía a la falta de colaboración de Santos Cerdán por haber contestado únicamente a las preguntas de su defensa durante su declaración judicial están justificados. No fue, apuntan, ningún "masaje". "Una cosa es que se tenga en cuenta el silencio del acusado ante un delito flagrante y otra bien distinta que el investigado esté obligado a sufrir durante su comparecencia", sometido a una especie de "rejoneo" indagatorio continuo.