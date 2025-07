Policías llevarán a los tribunales la expulsión de Via Laietana: "Es un chantaje imperdonable"

"Los independentistas no van a descansar hasta que vean a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fuera de Cataluña". Así de contundentes se muestran fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en declaraciones a LA RAZÓN. Esta entidad ha anunciado que presentarán alegaciones a la decisión del Gobierno sobre Via Laietana y después acudirán a los tribunales contra el Ejecutivo.

Esta reacción se produce tras conocerse este martes que el Gobierno ha iniciado el procedimiento para declarar "lugar de memora democrática" la comisaría de Via Laietana de Barcelona. Un "símbolo de la represión sistemática llevada a cabo por la dictadura franquista", según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con este contexto como telón de fondo, el SUP lleva años alertando de este "acto de prevaricación para saciar el hambre de venganza de los independentistas". "No vamos a abandonar la defensa de la Policía Nacional y de nuestros compañeros destinados en Cataluña, por encima de cualquier chantaje o acuerdo político", remarcan estas fuentes.

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que la Policía Nacional es de todos los españoles, "vivan donde vivan y gobierne quien gobierne". "Por eso, donde no llegue el ministro del Interior y el propio Gobierno en defensa de nuestros derechos constitucionales, estará el SUP", añaden.

El Gobierno declara la comisaría de Via Laietana como Lugar de Memoria Democrática Europa Press

"Vamos a defender la presencia de la Policía Nacional en Cataluña y como ya anunciamos a pie de calle en nuestras manifestaciones en Barcelona defenderemos la continuidad de nuestra Jefatura Superior en Via Laietana, cueste lo que cueste y por todos los medios que tengamos a nuestro alcance", advierten. Y es que van a perseguir judicialmente "cualquier prevaricación en ese sentido".

Un "esperpento" por un puñado de votos

En un primer momento presentaran las alegaciones correspondientes contra este "esperpento" y después acudirán a los tribunales para mostrar su oposición a este "desporpósito". A su juicio eliminar a la Jefatura Superior de Barcelona es "desguazar el edificio de la seguridad de todos para convertirlo en un museo de la represión franquista".

"Quieren a los policías nacionales fuera, porque quieren vivir al margen de nuestra Constitución y este Gobierno les está dando impulso cediendo a un chantaje imperdonable", critican. Por ello, el SUP advierte que plantará "cara" peleando.

"Con independencia de si se trata del presidente del Gobierno o de un grupo de radicales que le chantajean por un puñado de votos. Les haremos frente y les vamos a perseguir judicialmente", finalizan. Este sindicato alerta que serán la "punta de lanza" de la defensa del Cuerpo en Cataluña.