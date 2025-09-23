El Senado pedirá a Sánchez que cese a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobará este martes y elevará al Pleno una moción con la que instará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cese la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores.

Así lo ha anunciado la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la Cámara Alta previa a la reunión de la Comisión, que contará con la participación de todos los consejeros de Igualdad de los gobiernos autonómicos del PP, frente a la ausencia de los del PSOE y Redondo, que declinaron la invitación.

La petición de cese se materializará a través de la inclusión de una enmienda de última hora que, del mismo modo, exigirá al Gobierno que "asuma responsabilidades y pida perdón a las víctimas", encargue una auditoría "independiente", informe del número de víctimas y juicios afectados, y garantice un sistema seguro y fiable.

"Esto es negligencia criminal. Ana Redondo es la responsable directa, pero Pedro Sánchez es el máximo responsable. Ella debería de haber dimitido y él debería haberla cesado. Si no lo hace, es cómplice... ¿O es que no le parece lo suficientemente grave que las nuevas pulseras antimaltrato no funcionasen? ¿O que los agresores quedaran impunes, las mujeres desprotegidas y los jueces y fiscales bloqueados?", se ha preguntado García.

"La ministra debe dimitir por la chapuza de un contrato que permitió que las pulseras fracasaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Y debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, las Audiencias Nacionales, policías y hasta por las propias víctimas", ha añadido la portavoz parlamentaria.

En este sentido, García ha cargado también contra el "feminismo de Ali Express del Gobierno" de Sánchez, al que ha avisado de que, si no cesa a Redondo, será "cómplice de este escándalo como lo fue con la Ley del Solo Sí es Sí, con los escándalos de Ábalos y Koldo, y con el uso de la prostitución".