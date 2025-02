Sumar fracasa en su primera prueba para expandirse en los territorios

El proyecto de Yolanda Díaz arranca con dificultades en clave autonómica. El partido prometió implantarse también en los territorios, a pesar de la competencia extrema de izquierdas que ya existe con Izquierda Unida y Podemos con representación todavía, o las marcas regionales más nacionalistas. Así, el resultado ha sido exiguo y en algunos casos inexistentes.

Sumar ya dispone de aspirantes a ser coordinadores autonómicos en diez comunidades autónomas, mientras que ha tenido que dejar para después el proceso en cuatro comunidades autónomas en las que no se ha presentado nadie para tratar de impulsar el partido. Es el caso de Aragón, Extremadura, La Rioja y Navarra. En el partido restan importancia a estos hechos y aseguran que se activará la elección de sus líderes autonómicos tras la asamblea estatal que tendrá lugar a finales de marzo.

En las comunidades donde sí se han presentado candidatos, en diez, hay en siete que no ha habido competencia, esto es: solo se ha presentado un equipo, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Hay tres comunidades en las que sí ha despertado mayor interés el proceso: en Andalucía, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En términos generales, el proceso de implantación territorial, sin embargo, no ha generado grandes revuelos, no se han incluido perfiles conocidos para liderar los territorios y, una clave significativa, ni la dirección nacionald de Sumar ni el grupo parlamentario más neto de Díaz en el Congreso, ha apostado por dar un paso adelante para llevar la marca de Sumar a los territorios. Tan solo cogen el testigo en comunidades, procesos ya celebrados, en Galicia, con Verónica Martínez Barbero -portavoz de Sumar en el Congreso y Paulo Carlos López, y en el caso de País Vasco donde Lander Martínez -diputado nacional- acompaña a Alba García en las funciones del liderazgo del partido.

En el sur se presentan la diputada en el Parlamento autonómico Esperanza Gómez, integrante también de la dirección estatal (el Grupo Coordinador) en binomio con Raúl García Cobos, de Sumar Granada. También aspiran a este cargo Teresa Chamizo, profesora que formó parte de la candidatura municipalista Ganemos Jerez en 2015, y Ramón Vela, informa Ep. En Baleares se perfilan para ser referentes autonómicos la exdirigente de Podemos y exvicepresidenta del Consell de Mallorca Aurora Ribot en alianza con Borja Kruzelaegi mientras que se ha presentado otra candidatura a la coordinación general conformada por Yanko Ivan Morales y que formaron parte de la lista alternativa que compitió con la que encabezó Yolanda Díaz en la primera asamblea estatal. A su vez, en la Comunidad Valenciana habrá competición dado que optan al cargo el binomio conformado por Xavier López, exconcejal y exportavoz de Podemos en Alicante, y la profesora Carmen Padilla, así como la dupla Cornel Ionut y Roxana Bandiu.

Comunidades donde solo se ha presentado una candidatura sería el caso de Asturias, donde la única candidatura compuesta por el diputado por Convocatoria por Asturias en la cámara regional junto a Alba Gutiérrez. En Canarias también hay una única candidatura a la coordinación general compuesta por el exconcejal en Las Palmas y exmiembro de Podemos Jacinto Ortega del Rosario y la profesora universitaria Milagros De la Rosa. También hay una única candidatura en Cantabria conformada por David Urdinguio y Heike Rodríguez, una vez que la exlíder de Podemos en la comunidad Rosana Alonso descartara presentarse por motivos laborales. En el caso de Castilla y León, la única candidatura al liderazgo autonómico la componen la catedrática de Derecho Mercantil, activista LGTBi-Trans y dirigente de Sumar, Marina Sáenz, y la activista de memoria histórica Charo Fernández. Igual ocurre en Castilla-La Mancha, donde se han presentado María Rodríguez y Jesús Plaza, que fue en las listas de Sumar al Senado. En Madrid, se han presentado Isabel Rosa, que fue secretaria de Podemos en Alcobendas, y Fabio Cortese, que concurrió en la lista de Sumar en las últimas elecciones europeas. En la Región de Murcia han formalizado su candidatura Lorena Lorca, quien forma parte del Grupo Coordinador de Sumar, y el profesor universitario Juan Carlos Pastos.