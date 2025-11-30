Ábalos y Koldo solo podrán tener "vis a vis" íntimos en prisión una vez al mes

José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García sólo podrán disfrutar al mes de una "comunicación íntima" o "vis a vis" en Soto del Real, donde permanecen en prisión provisional por el "caso Koldo" desde el pasado jueves por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Esos encuentros personales no podrán durar más de tres horas ni menos de una, salvo por razones de seguridad que aleguen los responsables de la prisión.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias informaron a Servimedia de que Ábalos y Koldo, al igual que los otros reclusos, tienen derecho a "comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia", según recoge el Reglamento por el que se rigen las cárceles españolas.

Las fuentes consultadas indicaron que el exministro y su excolaborador tienen derecho a estas comunicaciones, pero la gestión de estas depende de la dirección de la prisión de Soto del Real y de que en la misma haya más de 1.000 reclusos. Este número de internos exige una programación de los encuentros y asignación de las estancias habilitadas para los encuentros.

Al mismo tiempo, desde Instituciones Penitenciarias se indicó que, al haber ingresado Ábalos y Koldo el jueves por la tarde en la cárcel, puede ser precipitado que este fin de semana disfruten de algunas de las formas de comunicación con personas del exterior que recoge la normativa penitenciaria.

Riesgo de fuga "extremo"

El exministro y su exasesor fueron enviados a la cárcel por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ordenó para ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza en Soto del Real. El instructor acordó esta medida al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" debido a los indicios suficientes de criminalidad y a que Ábalos podría disponer de recursos para sostener la huida, teniendo contactos internacionales por su fundación.?

Todo lo referido a "comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia" de los presos viene recogido en el artículo 45 del Reglamento Penitenciario. En el mismo se recogen los tiempos y condiciones para mantener estas comunicaciones.

En este sentido, el Reglamento establece, en el punto 4 del artículo 45, que "previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan".

En este mismo artículo se especifica, en su punto 1, que "todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especialmente adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida".

Respetar "al máximo la intimidad"

También se especifica que, "previa solicitud del interesado, se concederá, una vez al mes como mínimo, una comunicación con sus familiares y allegados, que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una".

El Reglamento añade que, en las comunicaciones anteriores, "se respetará al máximo la intimidad de los comunicantes". Así, se apunta que "los cacheos con desnudo integral de los visitantes únicamente podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecidas en el artículo 68 debidamente motivadas".

Las investigaciones de los últimos meses han dado a conocer a la opinión pública que Ábalos mantenía una compleja red de relaciones con mujeres, que incluía tres matrimonios sucesivos y varias parejas, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta sección de la Benemérita destapó nexos del exministro con prostitutas usadas para agasajar a contratistas durante su etapa en el Gobierno.

A pesar de los informes de la UCO, Ábalos negó en su declaración del pasado 24 de febrero ante el Supremo que hubiera acudido a pisos para mantener relaciones con prostitutas facilitadas por la trama de Víctor de Aldama.

Reparto de prostitutas

No obstante, audios intervenidos por la UCO muestran a Ábalos y Koldo García el 23 de septiembre de 2020 discutiendo el reparto de prostitutas durante la campaña del PSOE en Andalucía. "Ariadna o la brasileña?", proponía Koldo en plena segunda ola de la pandemia.

Al mismo tiempo, la agenda de Koldo, intervenida por la Guardia Civil, contenía un catálogo de seis prostitutas brasileñas como `Adriana¿, `Alin¿ o `Ely¿, para "protegerlas de proxenetas" y agasajar a empresarios del Ministerio de Transportes. Fuentes judiciales investigan si Ábalos usó estos contactos en adjudicaciones públicas desde 2019.

Las pesquisas del juez Puente también han confirmado que Ábalos promovió la contratación en empresas públicas de mujeres con las que tuvo relación, incluidas prostitutas. Así, Jésica Rodríguez, a la que el exministro conoció en 2019, cobró 39.300 euros por 33 viajes oficiales hasta noviembre de 2020, al tiempo que trabajó en Ineco y Tragsatec sin acudir.

En octubre de 2025 otro informe de la UCO desvelaba mensajes en los que Ábalos bromeaba con Koldo sobre desgravar "donativos" a amantes y prostitutas vía WhatsApp, gestionados por Patricia Úriz, que incluían pulseras para "la puta". Aldama, supuesto cabecilla, presuntamente alquiló pisos para estos encuentros, según su testimonio judicial.