Salomé Pradas le dijo a Mazón cuando la cesó que ella "sí había estado desde el principio donde tenía que estar"

La exconsellera de Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas le dijo a Carlos Mazón, el día que este la cesó, que la estaba culpabilizando cuando ella "sí había estado desde el principio donde tenía que estar" el 29 de octubre de 2024, día de la dana.

En una entrevista en el programa de televisión Salvados, que se emite esta noche, Pradas cuenta el momento de su cese, veinte días después de la tragedia: "Me dice (Mazón) que va a hacer una remodelación del Consell, que yo tengo que salir y le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", según ha recogido EFE.

La que fuera responsable de Emergencias de la Generalitat explica que el envío del ES-Alert "en absoluto" se envió tarde porque ella quisiera informar a Mazón. "No le quería pedir ni opinión ni valoración. Nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento en que se había decidido porque no me cogía el teléfono", ha precisado.

Pese a que recibió órdenes de no molestar esa tarde al president, Pradas se las saltó porque "cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando". También lamenta la imagen que se ha transmitido sobre ella como ignorante, pasiva o caótica, que considera "absolutamente injusta".

"Quienes me conocen saben que el día de la dana hice todo lo posible por ayudar a resolver aquella emergencia, una emergencia que se enfrentaba casi a un apocalipsis", ha defendido. "Ya está bien de que hable mucha gente por mí, ha hablado demasiada gente por mí y ahora ha llegado el momento de hablar por mí misma sobre lo que viví aquella jornada", ha añadido.

Pradas sostiene que, tras reflexionar sobre aquella trágica jornada, ha concluido que "hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado" en el CECOPI aquella tarde. Además, sobre la afirmación de Mazón de que no respondió al teléfono por la tarde porque llevaba el terminal en la mochila, Pradas señala que le "generó gran dolor": "Pensé inmediatamente en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle", ha incidido.