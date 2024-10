Sumar e IU suben la presión sobre la ministra de Vivienda: llaman a la movilización este domingo y la acusan de "inacción"

Sumar ha empezado el curso reorientando su actitud respecto al PSOE en el Gobierno. Buscando marcar perfil propio dentro de Moncloa. Lejos de aceptar las decisiones de los ministerios socialistas, ahora, dan la batalla cuándo están desacuerdo, logren o no cambiar la postura de sus compañeros. Y precisamente ha ayudado al socio minoritario en el Gobierno algunos de los asuntos que más copan la política social. Tras un inicio de la legislatura varado por las tensiones con Junts para aprobar la Ley de Amnistía, ahora hay otros temas que dan alas a los de Yolanda Díaz. Casi todos los focos están puestos en asuntos que ocupan –y deciden– ministerios socialistas, eso sí. Y ahí es donde la formación magenta busca foco, en evidenciar la discrepancia con el PSOE. Son hasta cuatro ministros los que han sido señalados en estos días por los de Yolanda Díaz, tanto a nivel Gobierno como partido. Y de fondo, un objetivo, mostrar fortaleza en medio de la debilidad orgánica del partido y, de cara a la negociación de los Presupuestos Generales.

Sumar ha comenzado la semana preparando el terreno de cara a la manifestación que se celebrará este viernes y que el partido respaldará con una amplia representación, aunque aun sin desvelar. Y es que, la situación por los precios de alquiler se ha convertido en un clamor social y desde el principio de la legislatura, Sumar ha tratado de presentar distintas soluciones. Es, sin embargo, el Ministerio de Vivienda, quien lleva la batuta. Ayer, Sumar solicitó al PSOE que aplique la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas donde gobierna también para bajar los precios del alquiler a través de la declaración de zonas de mercado tensionado. «Nuestro socio tiene que tomarse el tema de vivienda en serio», advirtió la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, quien acusó al PSOE de «inacción» y de provocar «frustración» entre la sociedad, señalando a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por sus declaraciones en estos días en las que pedía a los propietarios de viviendas «hacerse cargo» de la situación, es decir, bajar los precios a sus inquilinos. Así, Duval reclamó más «ambición» a su socio en Moncloa y censuró medidas que las comunidades socialistas han tomado en sus parlamentos para blindar el suelo y la vivienda pública. «Son proposiciones estéticas» o «un brindis al sol», lamentó. El propio portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, distribuyó una carta a su militancia este fin de semana, en el que alentaba a acudir a las protestas que se sucederán contra el Gobierno a lo largo de todo el país. De hecho, en el partido, tanto en público como en privado, ya advierten que la Vivienda es el grano angular de la legislatura y que puede ser el asunto que haga "explotar" todo. "La vivienda puede cargarse el Gobierno", explica una fuente en el Congreso, ante la probabilidad de que el Ejecutivo no solucione la subida de los precios del alquiler.

Por su parte, la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, criticó la "falta de audacia" y "cobarcía política" del PSOE en materia de vivienda a la par que censuró que se dedique a lanzar "globos sondas" con la propuesta de la baja laboral flexible. Según criticó en rueda de prensa, el camino de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es "muy mejorable". Así, IU también pidió máxima asistencia a la manifestación por el derecho a la vivienda del próximo domingo, la cuál, a su juicio, evidencia la "cobardía" del PSOE a la hora de abordar los problemas de la ciudadanía.

Toques de atención también a la ministra de Inclusión, Elma Saiz sobre su propuesta para introducir las «bajas flexibles». Ayer, Sumar exigió al PSOE que se «olvide» de cualquier pretensión de impulsar la baja flexible. Muy contundente, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, avisó a los socialistas. «Que se olvide el PSOE de aprobar cualquier medida que suponga un retroceso en la conquista de los derechos de los trabajadores. Los derechos no son flexibles, no se pueden flexibilizar y no son una goma elástica que se pueda estirar de un lado hacia otro. Cuando hablamos de flexibilizar derechos es un eufemismo que lo que quiere decir es recortes». En la parte socialista del Gobierno inciden en que explorarán el debate de esta propuesta y «sorprende» lo inmediato e incendiado de la respuesta de Díaz.