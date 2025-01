Sumar teme el parón de la legislatura y exige a Sánchez buscar los "votos" para reactivar la mayoría de investidura

Al enfado general de los socios de investidura con el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez por la caída del decreto "ómnibus" este miércoles, se suman también sus popios aliados en Moncloa. Sumar no compra el relato que se ha implantado en el Ejecutivo de culpar al PP y Junts por la caída del decreto y de acusar a estos partidos de ir "en contra de la gente".

Si bien, en público, la ofensiva de la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha dirigido en acusar al PP de causar "daño" a la gente al tumbar con sus votos el decreto ómnibus, en privado, ha causado enfado la estrategia que ha adoptado Moncloa que pasa por tratar de desgastar al PP por dejar caer las medidas sociales y económicas, como la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte o las ayudas a la Dana. De momento, el Ejecutivo no prevé convocar un Consejo de Ministros extraoridnario para amortiguar las consecuencias del naufragio de estas medidas. Algo que solivianta tanto a socios como a la oposición. Desde ERC, Bildu, PNV, BNG, Podemos hasta al PP reclaman este mecanismo.

En Sumar existe malestar con el Gobierno y llaman a solucionar de inmediato la situación. Esto es, garantizarse los votos necesarios para convalidar de nuevo el contenido del decreto derogado. "Los intereses de la gente deben estar por delante de todo", señalan fuentes de Sumar, donde ven "indispensable" que se negocie "con insistencia" y se garantice los votos para aprobar de nuevo estas medidas. Un enfado que es compartido dentro del espacio. El coordinador de IU, Antonio Maíllo también visibiliza su malestar. "Me parece que el Gobierno lo que tiene es que tramitar de nuevo unos decretos que recuperen esos derechos. Hay que volver otra vez a recuperar estos derechos al día siguiente. Esto no es una votación que se tira para atrás y ya está".

De fondo, una de las medidas que decaía con el decreto ómnibus era la derogación del SMI ante lo que el Ministerio de Trabajo se movilizó de inmediato para lograr una prórroga al SMI. Y es que el decreto derogado aseguraba la subida del SMI y ejecutada en 2024. 1.134 euros al mes en 14 pagas. Es por eso que la dirección de trabajo ha emitido una suerte de advertencia no vinculante a las empresas para que no contraten por debajo del SMI aprobado en 2024. "La desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario contractualizado", explican.

Sumar, de fondo, se moviliza para evitar la deriva parlamentaria en la que está inmerso el Ejecutivo después de que sus propios socios le hayan recibido con dos derrotas parlamentarias nada más iniciar de año. En el partido de la vicepresidenta llaman al Gobierno a "reconstruir" la mayoría parlamentaria. De fondo, en el partido, si bien no se atreven a pronunciarse sobre la duración de la legislatura, lo cierto es que ya se asume también la imposibilidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Esto, de facto, es una de las máximas que ocupa al partido. Las cuentas públicas son la oportunidad de la formación para recuperar la iniciativa y rentabilizar la estancia en el Gobierno de coalición.

A la vez, el partido ya está movilizado para lo que pueda pasar de cara a la legislatura, aunque no creen que Sánchez active el botón electoral. Yolanda Díaz comenzará una gira por varios territorios para presionar con la reducción de la jornada laboral y marcar la iniciativa política junto a todos los ministros y representantes del espacio de Sumar. Una campaña que empezará este 30 de enero en Gijón.