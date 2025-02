El Supremo rebaja la pena de cárcel para el dominican don't play que mató al rapero Isaac 'Little Kinki'

El Tribunal Supremo ha rebajado la condena para el menor que arrebató violentamente la vida al rapero Isaac 'Little Kinki' hace más de tres años en un túnel del madrileño barrio de Pacífico.

La Sala de lo Penal recorta la pena a prisión de 20 años que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a David B.G y la deja en 16 años por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad en concurso con un delito de pertenencia a organización criminal, dado que el autor era miembro de la banda latina Dominican Don't Play (DDP).

El alto tribunal, por otro lado, respalda la sentencia del TSJM en cuanto a que consideró que los hechos no podían ser calificados como delito de asesinato al no concurrir la circunstancia agravante de alevosía, pero no, y de ahí la rebaja, en cuanto a que pueda aplicarse la agravante de organización criminal al delito de homicidio porque no considera probado que haya relación con su condición de pandillero.

La Sala impone así penas separadas para el delito de homicidio (14 años) y para el de pertenencia a organización criminal (2 años) por la muerta de este joven, que solo tenía 18 años y padecía asperger.

El TSJ madrileña había revocado anteriormente la pena de prisión permanente revisable que se le había impuesto inicialmente en Audiencia Provincial de Madrid por un delito de asesinato al apreciar la existencia de alevosía. Además, se le impuso el pago de una indemnización de 175.000 y 50.000 euros, respectivamente, para la madre y a la hermana del fallecido.

Según los hechos probados en este nuevo fallo, David, acompañado de tres conocidos menores de edad, se cruzó de manera casual con Isaac y corrió detrás de él con la intención de enfrentarse. El joven rapero se metió en un túnel y una vez allí quiso saltar la valla que separa la acera de la calzada para tratar de evitar a sus perseguidores, tropezando y cayéndose al suelo, momento en que fue alcanzado por el acusado y sus dos acompañantes.

Este le clavó en la espalda hasta en cuatro ocasiones una navaja que llevaba consigo, causándole heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata. Cuando se produjeron estos hechos el autor de la muerte violenta era un miembro activo de la banda Dominican Don't Play que participaba activamente en las actividades del Coro -como se conocía a la agrupación territorial de esta banda latina- del barrio de Embajadores.

Adquiría armas para el Coro, cobraba cuotas a sus miembros y participaba de las acciones violentas que desarrollaban contra miembros de otras bandas rivales.

La familia reclamaba en su recurso que se restableciera la condena a prisión permanente revisable por un delito de asesinato al considerar que concurría alevosía. Sin embargo, el Supremo señala que el TSJ de Madrid ha realizado una "motivación precisa y suficiente" sobre la improcedencia de considerar concurrente la alevosía.