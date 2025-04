El Supremo respalda al juez y avala investigar los vínculos de la red Koldo con Santos Cerdán y Torres

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del juez del caso Koldo de investigar si, como aseguró Víctor de Aldama, existen mensajes suyos con José Luis Ábalos; su hijo Víctor; el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, "o cualquier otra persona aforada". Los magistrados argumentan que hay que esclarecer si la confesión del conseguidor de la trama es cierta para decidir si hay que investigar estos extremos o no.

Así pues, desestiman el recurso el exministro Ábalos, que pidió que se anulasen una serie de diligencias acordadas en esta causa de corrupción. La Sala explica que algunas de ellas se han acordado durante este tiempo (como, por ejemplo, la declaración de testigos que han comparecido recientemente), y que otras, como pudiera ser la relativa a los aforados, se deben mantener.

Cabe recordar que el magistrado Leopoldo Puente ordenó a la Guardia Civil el pasado 4 de febrero que expusiera en un informe si realmente existen las comunicaciones que Aldama reveló en su confesión de diciembre. Ábalos denunció que no se podía investigar nada relativo a personas aforadas por cuanto que se necesitaría cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados como hicieron en su caso.

"No se investiga a persona aforada alguna"

El juez denegó el recurso y explicó que resultaba "obligatorio" analizar la existencia de dichos mensajes y, de ser así, su contenido. Este paso, dijo, era necesario antes de cursar el suplicatorio, ya que las imputaciones que se dirigen a día de hoy contra ministros del Gobierno y la cúpula del PSOE "descansan únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas, inhábiles para reputarse en indicios sólidos".

La Sala añade ahora que ello no significa que no se tenga que contrastar si los mensajes en cuestión existen o no. "No se investiga con esto a persona aforada alguna. Pretende analizarse simplemente, a partir de las mencionadas imputaciones y del material obrante en la causa procedente de los teléfonos intervenidos al Sr. de Aldama, si pudieran existir o no méritos para resolver en uno u otro sentido respecto a la necesidad de investigar o no los hechos relatados por éste con relación a aquéllos", reza el auto del que ha sido ponente el magistrado Ramón Berdugo.