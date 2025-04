Tragsatec omite al Supremo las entrevistas del puesto de Jesica, pese a que la auditoría dice que se realizaron

Tragsatec no remitió al Tribunal Supremo la documental completa del contrato de Jesica Rodríguez. La empresa pública informó sobre el proceso de selección de la plaza de auxiliar administrativo, así como de la valoración a la expareja de José Luis Ábalos. No obstante, y en lo relativo a las entrevistas de trabajo realizadas a los candidatos que también se presentaron al puesto, respondió que desconocían si se hicieron. En concreto, expuso que "no se tiene constancia" de que se efectuasen entrevistas a otros aspirantes ni a la propia Jesica.

En la auditoría interna encargada tras el estallido del caso, se apunta a la realización de las "correspondientes entrevistas" a los candidatos. Fuentes de toda solvencia consultadas por LA RAZÓN indican que compete a Virginia Barbancho, en su condición de responsable del proyecto. Al respecto, se enviaron a 42 candidatos para la realización de la entrevista técnica, de los que se seleccionaron a 7 (entre ellos a Jesica). El resto se descartaron.

El reglamento interno de esta firma dependiente de la SEPI determina que las entrevistas en este tipo de procedimientos son obligatorias. La norma de Recursos Humanos que regula el proceso de selección de personal, y que se actualizó a los pocos días de que Jesica firmara el contrato, contempla la celebración de entrevistas para los puestos de técnicos y sistemas de información.

La plaza que obtuvo la expareja de Ábalos en su condición de auxiliar administrativa que se subsume en el tipo 3. Integran esta categoría los técnicos, operadores, administrativos, oficiales FP, personal de laboratorio, analistas y programadores, entre otros. Para ellos, el protocolo que rige es el siguiente: se publica la vacante en la página web y, tras la presentación de candidaturas, se les somete a una "valoración, prueba competencial y entrevista técnica".

Entrevista a 42 candidatos

En otro de los documentos internos de Tragsatec se detalla cómo es el proceso de selección de candidaturas y de valoración de las mismas. En la primera de las fases se establece que los candidatos se seleccionan "cumpliendo los principios de igualdad mérito y capacidad" mediante la comprobación y valoración de los conocimientos requeridos (entrevista técnica). En la segunda fase, relativa a la valoración de los aspirantes, se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Es más, el reglamento establece que, tras comprobar que el aspirante se adapta al perfil ofertado, se informa a la Unidad Organizativa solicitante sobre cuáles han sido las personas que han superado las pruebas y las que han resultado aptas, además de su orden de valoración. "Posteriormente, los responsables de las unidades organizativas deberán realizar las correspondientes entrevistas de valoración técnica. Estas entrevistas pueden ir acompañadas por pruebas de conocimientos y de capacidades técnicas, decidiéndose finalmente sobre qué candidaturas han de ser incorporadas a las empresas del grupo", reza la normativa interna de Tragsatec.

De hecho, se justificó la adjudicación de la plaza a Jesica porque obtuvo la nota máxima en la fase de méritos, la misma que incluye la obligada entrevista. En la fase competencia obtuvo 7 puntos sobre 10, pero en la fase de méritos logró la máxima puntuación. Ello hizo que se impusiera al resto de candidatos y quedara la segunda de todos los se presentaron a esta plaza de auxiliar administrativo.

Sacó la máxima nota en la fase de méritos

A esto hay que añadir que el presidente de la firma, Jesús Casas, explicó durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado que Jesica realizó el test competencial "con posterioridad a la fase técnica". En dicho test obtuvo 7 puntos sobre 10. El mismo destacó sus "actitudes de responsabilidad hacia el trabajo", su "capacidad para trabajar eficazmente en equipo" y su "interés por aprender cosas nuevas.

El magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, se abrió a investigar la contratación de la joven después de que esta confesara, en su declaración en la causa, que no desempeñó labor alguna ni en los 18 meses que estuvo en Ineco (desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021), ni en los seis que estuvo en Tragsatec (desde marzo de 2021 hasta septiembre de ese año).

Con todo, los requisitos exigidos para acceder a la plaza coincidieron con los que cumplía la entonces pareja del ministro de Transportes. En concreto, se solicitó titulación de bachillerato o FP II superior, "al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas" y, en tercer lugar "al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario". Se trata de tres exigencias que cumplía la joven ya que en aquel momento no tenía titulación, pero provenía de Ineco, empresa pública y ferroviaria dependiente del Ministerio que dirigía Ábalos.

En su testifical en el Supremo, Jesica dijo que desconocía que Ineco era una mercantil pública. Según explicó, fue Ábalos quien le conminó a trabajar en 2019, por lo que ella le dio su currículum. Lo siguiente que ocurrió es que le llamaron para una entrevista en Ineco y le dieron un ordenador para teletrabajar. La testigo defendió que ella pensaba que su jefe era Joseba García (hermano de Koldo García) y que éste no le reclamó ningún servicio en todo ese tiempo. Sobre Tragsatec dijo que no recordaba apenas nada del proceso.

Una plaza a medida

No dicen lo mismo las pruebas que obran en el sumario, ni tampoco los correos desvelados por este medio. Jesica sí interactuó con personal de Tragsatec, como consta en una comunicación remitida el 22 de marzo, cuando llevaba 20 días en la firma que tutela el Ministerio de Agricultura. En la misma informó a sus interlocutores que le habían formateado el ordenador en Ineco para poder empezar a trabajar con ellos. Un día antes, alto personal de la empresa recibió indicaciones de dar un trato especial a Jesica.

"Ignacio me ha contado que ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'. Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", reza el correo.

CV de Jessica Rodríguez LR

A ello se añade que Jesica actualizó su currículum en pleno proceso de selección de Tragsatec y destacó su labor en Ineco. Llama la atención que en sede judicial dijera que no hizo trabajo alguno pero que, en su experiencia laboral, escribiera que llevó al día la agenda, que recibió, tramitó y envió documentación y que conservó archivos.