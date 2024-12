El PP no tenderá la mano a Puigdemont para que prospere su cuestión de confianza contra Sánchez

Carles Puigdemont no marcará la agenda al PP. El anuncio del expresident catalán de instar a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza al entender que el Gobierno "no es de fiar" y por su "falta de voluntad política" no hará al PP moverse de sus posiciones, que, eso sí, dan por zanjado el tiempo de Sánchez. Se trabaja con el horizonte de "fin de ciclo" del Gobierno.

Los populares, de hecho, no conocían esta propuesta de Junts, es decir, la moción de confianza no ha sido negociada de antemano entre el PP y Junts. Desde Génova aseguran sentirse "tranquilos" y analizan que este paso de Puigdemont, es un "punto de inflexión" que Sánchez debería tener en cuenta porque su estancia en Moncloa le va a salir "más cara". En el PP constatan que Sánches se encuentra "cercado" por los socios que buscan "más dinero". El PP seguirá pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que dimita. Nada cambia en la estrategia popular.

De hecho, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo fue el que interpeló a sus socios hace dos semanas tendiéndoles la mano a que sumaran sus votos al PP para presentar una moción de censura contra Sánchez.

En el PP catalán ya han reaccionado, el líder de los populares en el Parlament Alejandro Fernández, quien también ha descartado de facto la cuestión de confianza de Junts. "El termómetro real de Puigdemont con Sánchez serán los presupuestos, no una petición de moción de confianza para disimular", ha avisado.

