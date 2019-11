Tezanos no dimite y dice que el CIS falló por Franco, Cataluña y la participación

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que no va a dimitir y achaca las diferencias que han existido entre su última macroencuesta y los resultados electorales de este domingo a la bajada de la participación y las "variables" ocurridas en las últimas semanas, en referencia a la exhumación de Franco y los disturbios en Cataluña. Informa Ep.

El organismo dio al PSOE entre 133 y 150 escaños, lejos de los 120 diputados que ha obtenido finalmente este domingo, e infravaloró los resultados del PP, que ha obtenido 88, frente a la horquilla de entre 74 y 81 escaños que le otorgaba el CIS en octubre. Además, no consiguió prever el auge de Vox, que ha obtenido 52 parlamentarios frente a los entre 14 y 21 escaños que pronosticó el CIS y no se acercó a la caída de Ciudadanos, a quien dio entre 27-35 diputados y, finalmente, ha conseguido 10. También falló con Unidas Podemos y con Esquerra (ERC), que han sacado menos escaños de los que les auguraba.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Tezanos ha recordado que él "no es adivino" y el CIS "no es una casa de adivinanzas". Según ha explicado, la encuesta que se publicó en octubre reflejó lo que "pensaban los españoles en ese momento", 40 días antes de los comicios, y que entonces mucha de la gente encuestada aún no tenía decidido su voto.