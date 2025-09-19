Tres llamadas perdidas: la ministra de Igualdad da largas al PP, que le exige información de las pulseras telemáticas

A primera hora de este viernes, el Partido Popular informó a través de una nota de prensa: "El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, llamará en la mañana de hoy a la ministra Ana Redondo para que le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras de control a maltratadores motivado por los errores de una adjudicataria del Gobierno".

La agenda de la ministra en la presente jornada, puntualizaba Génova, "se limita a un acto en Valladolid a las 12:30 de la mañana y, por tanto, tiene tiempo para recopilar esa información y concretar las medidas adoptadas hasta la fecha, las decisiones que va a implementar el Gobierno y las responsabilidades que piensa depurar".

No obstante, pasado el mediodía, fuentes de la cúpula popular aseguraban que el vicesecretario popular ha telefoneado hasta en tres ocasiones a la ministra. Y no ha habido suerte. Tres perdidas sin respuesta alguna, ni llamada de vuelta. "La primera llamada fue a las 9.47h. La última, a las 11.19h. De momento, la ministra no ha atendido al vicesecretario de Igualdad del PP para ampliar la información que se conoce sobre la desprotección de mujeres por el mal funcionamiento de las pulseras de control a maltratadores".

Aun así, los populares no tiran la toalla: "Confiamos en tener suerte a lo largo de la mañana. No sería entendible que no se pusiera el teléfono dada la gravedad de la situación". Según han admitido el Gobierno y la Fiscalía en su última memoria, un fallo en el sistema de control telemático -COMETA- que monitoriza a los maltratadores a través de una pulseras provocó "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones de agresores.

Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado hoy que "en este momento", las pulseras "están funcionando con total normalidad". En una entrevista con la radio pública ha reconocido que "hubo un fallo que se detectó, que además se solucionó inmediatamente".

Unas explicaciones que no convencen en el PP, donde insisten en contactar con la ministra de Igualdad, a la que ya han citado a declarar en el Senado y para la que piden la reprobación en el Congreso de los Diputados. Para Alberto Núñez Feijóo, el fallo de las pulseras telemáticas es "gravísimo y absolutamente lamentable". Según ha denunciado, "la incompetencia del Gobierno" vuelve a poner en "peligro a las mujeres".

"Un Gobierno que ya solo tiene en la cabeza los juzgados y las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales", ha sentenciado el presidente popular. "La negligencia de las pulseras antimaltrato se une la de la Ley del solo sí es sí, que liberó a 1.000 agresores sexuales antes de tiempo, lo que pone de relieve la incompetencia, la indolencia y, también, la mala fe, porque a esta hora en lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde sin dar ninguna información".