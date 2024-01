Tsunami recurrió a un equipo internacional de informáticos para blindar su app

Tsunami Democrátic dejó en manos de un equipo internacional de informáticos la protección de su app -que resultaba clave a la hora de organizar las acciones subversivas en protesta por la sentencia del "procés", entre ellas la toma del aeropuerto del Prat o el bloqueo de la AP-7 en la Junquera- para evitar "ataques coordinados" a su aplicación. Así consta en el sumario judicial que recoge la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional, que ha terminado salpicando a Carles Puigdemont, cuya posible imputación está ahora a expensas del Tribunal Supremo tras apreciar el instructor, el juez Manuel García Castellón, indicios de que desarrolló un papel clave en la cúpula de la plataforma.

En uno de sus informes, la Guardia Civil indaga en una "minicampaña de donativos" puesta en marcha en noviembre de 2019 (entre el 7 y el 13) para financiar las acciones de Tsunami, gestionada a través de un chat en la aplicación Wire integrado por siete personas, entre ellas el empresario Oriol Soler y Jaume Cabaní, antiguo colaborador de Carles Puigdemont en Bélgica -investigados ambos en la causa de Tsunami Democràtic- y, según los agentes, probablemente también el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, cuya imputación el instructor ha dejado en manos del Tribunal Supremo, como en el caso del expresidente de la Generalitat.

Además de esa campaña para recaudar fondos que financiasen "nuevas acciones" de Tsunami Democràtic, en ese chat se da cuenta del "gasto del dinero recaudado hasta el momento". "Hasta ahora nos hemos gastado 143.265 euros", se señala antes de incidir en la necesidad de "explicar cómo hemos gastado el dinero". Y alertan de la necesidad de seguir allegando fondos: "Para hacer más acciones necesitamos 200.000€ más".

Los agentes constatan la dificultad para atribuir a un determinado usuario cada mensaje en la medida en que "habían sido eliminados y no permiten identificar quien habla en cada momento". No obstante, el trabajo policial permitió recuperarlos y "analizar determinadas cuestiones que, al haber sido eliminadas, pretendían no ser visibles por cuestiones de seguridad".

"Acto Tabaco": el bloqueo de la AP-7

A la Guardia Civil le resulta llamativa "la manera en la que tratan de justificar los gastos acometidos hasta el momento" mediante conceptos como "equipo internacional de informáticos", "abogados", "infraestructura acto 9N" (en referencia al aniversario de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014) o "infraestructura acto TABACO", que alude "a los actos de corte de tráfico que la plataforma secesionista dinamizó en la frontera franco española de la Junquera".

Es en ese contexto en el que los agentes destacan una referencia a un "equipo internacional de informáticos" que relaciona con la información facilitada en su día por Tsunami Democràtic en su cuenta de Twitter (ahora "X"), haciendo referencia a que había recibido "más de mil ataques coordinados" contra su app que pudieron sortear, alardeaban, "gracias al apoyo internacional y la experiencia".

Los investigadores vinculan a los integrantes del chat con el bloqueo de la AP-7 en la Junquera el 11 de noviembre de 2017, puesto que aunque consideraban prioritario lanzar la campaña de microdonaciones antes de esa fecha, finalmente se resignan a "no poder atender con la prontitud requerida" esa iniciativa de "creación e inmediata publicación de la campaña de donativos en favor de Tsunami Democrátic". Una acción que la plataforma valoró como "completamente exitosa" y que, según la Confederación Española de Transporte de Mercancías, provocó daños por valor de unos 15 millones de euros diarios.

La Guardia Civil atribuye a Tsunami «una inequívoca voluntad de crear situaciones de caos, con daño en la economía nacional, mediante el colapso de las vías de tráfico». Como queda demostrado, dicen los agentes, en los comunicados que lanzó esos días: «¡La Junquera sigue cortada y pedimos refuerzos! Hemos de afectar al Régimen del 78, su economía y las infraestructuras que le apoyan. ¡Mantengamos encendida la llama!».