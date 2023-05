Las víctimas reclaman que se anule la candidatura de Bildu en Astigarraga

Dignidad y Justicia (DyJ) reclama a la Junta Electoral de Guipúzcoa que anule la candidatura de EH Bildu en Astigarraga para las elecciones municipales del domingo porque la número 10 de la lista, la etarra Sara Majarenas, condenada en 2007 a trece años de cárcel por integración en la banda terrorista, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, no ha cumplido aún su pena de inhabilitación.

En un escrito dirigido a la Junta Electoral, la asociación que preside Daniel Portero asegura que Majarenas incurre en una causa de inelegibilidad, según el artículo 6.2 de la Ley Electoral, por lo que solicita la impugnación y anulación de la candidatura.

Según recuerda DyJ, la Audiencia Nacional le condenó a una pena de inhabilitación absoluta "por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas" de prisión impuestas. Dado que, añade, la etarra ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y salió de la cárcel el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad, su pena de inhabilitación absoluta -que le impide concurrir a unas elecciones- continúa vigente hasta abril de 2028.

El artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que “son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

Dignidad y Justicia se queja de que los derechos e intereses de las víctimas de terrorismo "se están viendo pisoteados por la concurrencia de multitud de sujetos condenados por delitos de terrorismo a las próximas elecciones municipales y autonómicas". Por ello, solicita a la Junta Electoral que reclame "con carácter urgente" al Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional que compruebe la liquidación de condena de Majarenas y anule la candidatura de Bildu si constata que sigue vigente la pena.

Para DyJ debe subsanarse "el defecto doblemente cometido, por la Junta electoral de zona al haber acordado la concurrencia de todos los requisitos legalmente exigidos a esta candidata cuando no los cumplía, así como por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional". Esta última, recuerda, concluyó tras la denuncia por la presencia de 44 etarras en las listas de Bildu para el 28-M, que no apreciaba "circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontramos ante un supuesto de inelegibilidad". Cuando, subraya la asociación, "manifiestamente no es así".

En esa misma línea, añade, "dado el error padecido" insta asimismo a la Junta Electoral a "requerir, con carácter urgente" a la Audiencia Nacional la liquidación de condena "de todos y cada uno de los candidatos" de EH Bildu a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Para comprobar así "si algún otro incurre en dicha causa de inelegibilidad, pues como venimos denunciando, es deber y obligación del Estado de Derecho, ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones". "Estamos hablando de personas condenadas por delitos de terrorismo -señala-, algunos de ellos con delitos de sangre, y que van como candidatos en municipios donde cometieron sus asesinatos terroristas". Y, sobre todo, "estamos hablando de la salvaguarda de los derechos de las víctimas del terrorismo", concluye.